359 ترخيصا لمشروعات.. الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز أنشطتها وجهود قطاعاتها المختلفة خلال الأسبوع، والتي شملت بحث تحديد أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، وتكثيف الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، ودعم الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز الخدمات البيطرية والإرشادية، إلى جانب التوسع في التعاون الإفريقي والدولي ودعم الاستثمار الزراعي والحيواني.

وشملت أنشطة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحث تحديد أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد، والمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بسلطنة عمان.

وتلقى الوزير تقريرًا حول جهود قطاع الخدمات الزراعية خلال شهر سبتمبر، تضمن تكثيف الاستعدادات للموسم الزراعي الشتوي، ومتابعة الجهود المبذولة لدعم المزارعين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وفي إطار جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أصدرت الوزارة 359 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من أكتوبر.

وشهد شهر سبتمبر تنفيذ 262 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية في 269 قرية بمختلف المحافظات، استفاد من خدماتها 110 آلاف و274 رأس ماشية و87 ألفًا و629 طائرًا.

وشملت الجهود المرور على 527 منشأة لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، مع ضبط 193 منشأة مخالفة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية الناتجة عن المجازر المعتمدة، بإنتاج نحو 3816 طنًا من المنتجات الناتجة عن إعادة تدوير تلك المخلفات.

وكثفت الوزارة استعداداتها للموسم الزراعي الشتوي، مع متابعة المجمعات الخدمية والإرشادية التابعة لها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات الزراعية والإرشادية إلى المزارعين في القرى المستهدفة.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، نُفذت 101 ندوة إرشادية في 18 محافظة، استفاد منها 1395 مزارعًا، إلى جانب المشاركة في المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة، في إطار دعم قطاع التمور وتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية المصرية.

وفي إطار تطوير صناعة المبيدات الزراعية وتعزيز الرقابة على تداولها، نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الدورة التدريبية الثالثة لتأهيل مديري مصانع المبيدات، بمشاركة 48 مدير مصنع، بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتعزيز الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للصناعة.

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «الإدارة المتكاملة لآفات النباتات الطبية والعطرية وتعظيم القيمة التصديرية»، لدعم الإنتاج الآمن ورفع القيمة المضافة للمحاصيل التصديرية.

في سياق تكثيف الرقابة على منافذ تداول المبيدات، أسفرت حملات التفتيش عن ضبط 12 ألف عبوة مبيدات مخالفة.



التعاون الإفريقي والدولي والبحث العلمي

وعلى صعيد التعاون الإفريقي، اختتمت الوزارة البرنامج التدريبي «تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا»، في إطار دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي.

كما شارك مركز بحوث الصحراء في المؤتمر الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود في أفريقيا، بينما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في الملتقى التوظيفي الأول لقسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة.

وشارك المهندس مصطفى الصياد في احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر، تقديرًا لدور المرأة الريفية في دعم التنمية الزراعية والإنتاج.

وفي إنجاز بحثي جديد، حصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية على الاعتماد الدولي وفق أربعة مواصفات قياسية عالمية، بما يدعم جودة الأداء البحثي والتطبيقي ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية.

وفي إطار دعم الاستثمار وتطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، افتُتحت فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولي لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك «أجرينا 2026»، بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة، بما يعكس أهمية المعرض في تعزيز تبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتضمنت أبرز المؤشرات المعلنة خلال الأسبوع إنتاج مصر السنوي من التمور، الذي يبلغ نحو 2.2 مليون طن، إلى جانب إصدار 359 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من أكتوبر.

ونفذت الوزارة 262 قافلة بيطرية مجانية خدمت 269 قرية خلال سبتمبر، واستفاد منها 110 آلاف و274 رأس ماشية و87 ألفًا و629 طائرًا، فيما خضعت 527 منشأة بيطرية للتفتيش، وضُبطت 193 منشأة مخالفة.

وبلغت المنتجات الناتجة عن تدوير المخلفات الحيوانية نحو 3816 طنًا خلال سبتمبر، فيما أسفرت حملات التفتيش على منافذ تداول المبيدات عن ضبط 12 ألف عبوة مخالفة، وشارك 48 مدير مصنع مبيدات في البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل مديري المصانع.

وعلى صعيد الاستثمار، شهد معرض «أجرينا 2026» مشاركة 685 عارضًا من 24 دولة، في إطار جهود دعم الاستثمار وتطوير منظومات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي في مصر.