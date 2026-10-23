التربية الأردنية تشدد الرقابة على المقاصف المدرسية وتحظر بيع الشيبس

عمّمت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في الأردن على مديري المدارس ضرورة الالتزام بقرار وزارة الصحة القاضي بمنع بيع رقائق البطاطس «الشيبس» بمختلف أنواعها داخل المقاصف المدرسية، في إطار إجراءات تستهدف الحفاظ على صحة الطلبة وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة لهم.

وذكرت وكالة «عمرة» الإخبارية، في تقرير نشرته الخميس الماضي، أن التعميم جاء بموجب كتاب رسمي صادر عن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وموجّه إلى مديري إدارات الوزارة ومديريات التربية والتعليم، استنادًا إلى كتاب وزير الصحة والقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق القرار بصورة كاملة، مع تشديد الرقابة والمتابعة على المقاصف المدرسية، والتأكد من خلوها من جميع الأصناف الغذائية التي يحظر بيعها للطلبة، بما يضمن الالتزام بالتعليمات الصحية المعتمدة داخل المؤسسات التعليمية.

كما شددت على أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي بين الطلبة والعاملين في المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة والمراكز الصحية، بهدف تعزيز الوعي بالعادات الغذائية السليمة وتشجيع الطلاب على اختيار الأطعمة المفيدة لصحتهم.

ودعت الوزارة إلى توفير بدائل غذائية صحية ومناسبة داخل المقاصف المدرسية، بما يساعد على تحسين الأنماط الغذائية للطلبة، والحد من استهلاك المنتجات غير المسموح بتداولها داخل المدارس.

ويأتي هذا التعميم ضمن جهود وزارة التربية والتعليم الأردنية لتوفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالأغذية المعروضة للطلبة، مع التأكيد على دور الإدارات المدرسية في متابعة تنفيذ القرارات الصحية والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع.