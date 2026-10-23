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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر يتجاوز الفيصلي بثلاثية ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي
عمرو مصطفى

واصل النصر نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي، بعدما عاد بانتصار ثمين من ملعب مضيفه الفيصلي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

النصر يتجاوز الفيصلي بثلاثية ويواصل مطاردة صدارة الدوري السعودي

 

ولم ينتظر النصر طويلًا لفرض أفضليته، إذ افتتح عبد الله الحمدان التسجيل في الدقيقة الرابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا ويضع الفيصلي تحت ضغط منذ بداية المواجهة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تعزيز تقدم النصر عند الدقيقة 49، بعدما حول عرضية مواطنه جواو فيليكس برأسه نحو المرمى، لتصطدم الكرة بمدافع الفيصلي جيروتو قبل أن تستقر في الشباك، ويرفع النجم البرتغالي رصيده إلى 982 هدفًا في مسيرته الاحترافية.

وعاد رونالدو لهز الشباك بعد ثلاث دقائق، مستغلًا عرضية نواف بوشل، لكن فرحته لم تكتمل بعدما ألغى الحكم الهدف عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR» بسبب التسلل.

وحاول الفيصلي العودة إلى أجواء المباراة، ونجح البديل الكونغولي ثيو بوغوندا في تقليص الفارق بالدقيقة 66، بعدما استقبل عرضية محمد الشنقيطي وحولها برأسه إلى داخل المرمى.

لكن النصر نجح في تأمين انتصاره قبل نهاية اللقاء، بعدما سجل البرازيلي أنجيلو غابرييل الهدف الثالث في الدقيقة 79، بتمريرة من عبد الله الحمدان، ليحسم الفريق الضيف المواجهة ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف القادسية المتصدر، الذي يخوض مواجهة أمام الهلال لاحقًا، بينما توقف رصيد الفيصلي عند 15 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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