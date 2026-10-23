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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الداخلية الأردني: هجوم الكرك عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين

الأردن
الأردن
أ ش أ

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الجمعة، أن الهجوم المسلح الذي استهدف إحدى الجنازات بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، عملية إرهابية نفذتها مجموعة من المتطرفين، فيما أعلن مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة أن الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وقال الفراية - خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الكرك - إن الأردن تعرض لعمل إرهابي وصفه بأنه «فظيع ومدان بكافة تفاصيله»، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأضاف أن هذا العمل الإرهابي أصاب بيوت الأردنيين في مقتل، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وأهالي قرية حمود ومحافظة الكرك والشعب الأردني، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح وزير الداخلية أن الأجهزة المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بما في ذلك نقل المصابين إلى المستشفيات وتوفير الرعاية الصحية لهم، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم كل أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا لمساندتهم في تجاوز هذه المحنة.

وشدد الفراية على أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المتطرفين لا يمت إلى القيم الإنسانية بصلة، مؤكدًا أنه لن يزيد الأردنيين إلا إصرارًا على نبذ العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

من جانبه، قال مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة - خلال المؤتمر الصحفي - إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) بشأن إطلاق نار في قرية حمود بلواء قصبة الكرك.

وأوضح المعايطة أن الحادث أسفر، وفقًا لأحدث حصيلة أعلنها خلال المؤتمر، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين، مشيرًا إلى استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تواصل جمع المعلومات وإجراء أعمال البحث والتحري لتحديد هوية مرتكبي الهجوم وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، معربًا عن ثقته في إلقاء القبض عليهم قريبًا.

وشدد مدير الأمن العام على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المواطنين وسلامتهم، مؤكدًا استمرار الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين عنه.

إلى ذلك، أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم ، الهجوم الإرهابي ببلدة حمود، مؤكدة أن الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع الأردني بمختلف مكوناته ومحاولة للنيل من وحدته الوطنية واستقراره.

وأكدت النقابة - في بيان - أن الهجوم يتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والقيم الإنسانية، ويستهدف نموذج التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين الذي يمثل أحد الثوابت الراسخة في المجتمع الأردني.

وشددت على ثقتها بقدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة مرتكبي الجريمة وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

ودعت النقابة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو نشر أخبار غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو التأثير في سير التحقيقات.

وأعربت النقابة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الجنازات

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