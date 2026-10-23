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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق طبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ينجح في إعادة بناء مفصل الفك لمريض بعد معاناة 15 عاما

إعادة بناء مفصل الفك
إعادة بناء مفصل الفك
أ ش أ

نجح فريق طبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي في إجراء جراحة دقيقة لإعادة بناء مفصل الفك لمريض يبلغ من العمر 35 عامًا، بعد معاناة استمرت 15 عامًا، باستخدام مفصل صناعي جرى تصميمه خصيصًا ليتوافق مع التركيب التشريحي للحالة، بالاعتماد على تقنيات الهندسة الرقمية وتصنيع شركة مصرية.

كان المريض قد حضر إلى المستشفى يعاني آلامًا شديدة بمنطقة الأذن، وتقييدًا حادًا في حركة الفم، إلى جانب تورمات متكررة، وذلك عقب تركيب سابق غير سليم لمفصل الفك، في أعقاب جراحة أجريت له قبل نحو 15 عامًا لاستئصال ورم.

وأوضح الفريق الطبي أن الجراحة تضمنت إزالة المفصل الصناعي السابق مع الحفاظ على عظام الفك السفلي، ثم تركيب مكونات صناعية جديدة تشمل التجويف الصناعي والجزء اللقمي، بعد تصميمهما بصورة مخصصة تتناسب مع البنية التشريحية للمريض، باستخدام تقنيات الهندسة الرقمية، وتصنيعهما بواسطة إحدى الشركات المصرية المتخصصة.

وأسفرت الجراحة عن استعادة المريض القدرة على المضغ دون ألم، وتحسن الإطباق الطبيعي للأسنان، مع الحفاظ على سلامة العصب الوجهي ووظائفه، بما يمثل تحسنًا ملحوظًا في وظائف الفم وجودة حياة المريض بعد سنوات من المعاناة.

وقاد الجراحة الأستاذ الدكتور وائل شوكت، استشاري ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، بمشاركة كل من الأطباء ماهيتاب منتصر، وبسمة هشام، ومحمد علي، وعبدالرحمن عبدالسلام.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مستشفى المقطم للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية والجراحية المتخصصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والهندسة الرقمية في تطوير الحلول العلاجية المخصصة للمرضى، بما يدعم توطين التصنيع الطبي والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية المصرية.

فريق طبي مستشفى المقطم للتأمين الصحي بناء مفصل الفك

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