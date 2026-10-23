الأحد.. انطلاق القافلة الخامسة لثقافة المرأة ضمن مبادرة "بصمة" في الإسكندرية

يشهد قصر ثقافة الشاطبي، بعد غد الأحد، انطلاق فعاليات القافلة الثقافية الخامسة للمرأة "الثقافة والإبداع" ضمن مبادرة "بصمة"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.

وتتضمن القافلة برامج تدريبية متنوعة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، ويأتي الأول بعنوان "ريادة الأعمال وتنفيذ المشروعات الصغيرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، وتقدمه الدكتورة منى طمان، محاضر واستشاري دولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتتناول خلاله أساليب التسويق الإلكتروني للمشروعات الصغيرة، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

كمت تتضمن برنامج تدريبي آخر يناقش لمدة يومين عددا من القضايا الصحية المهمة للمرأة، بمشاركة الدكتورة لمياء الشافعي دكتوراه علم النفس التربوي بجامعة الإسكندرية، كما تشمل الفعاليات تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية تقدم يوميا من الثانية عشرة ظهرا، لتنمية مهارات المشاركات.

وأشارت الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، إلى أن القافلة تستهدف دعم وتمكين السيدات والفتيات وتنمية قدراتهن الثقافية والاقتصادية، من خلال تقديم برامج عملية تتيح لهن اكتساب مهارات جديدة تساعدهن على بدء مشروعات خاصة والانخراط في سوق العمل، مؤكدة حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنفذ فعاليات القافلة من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وتأتي في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة تنمية مهارات الفتيات والسيدات بالمجتمع السكندري، وتعزيز قدراتهن الإبداعية.