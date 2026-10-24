أخبار الوادي الجديد: تعيين اللواء هشام الشيمي سكرتيرًا عامًا للمحافظة.. وإزالة تعد على 5 أفدنة بمركز باريس

شهدت محافظه الوادي جديد عده فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: تعيين اللواء هشام الشيمي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعيين اللواء هشام عبد السميع الشيمي سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد، نقلًا من سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، متمنيةً له التوفيق والسداد في مهام عمله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير للسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة السابق؛ لجهوده

المخلصة في خدمة المحافظة خلال فترة توليه مهام منصبه.

وفي سياقٍ متصل، ثمنت المحافظ جهود السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في التنسيق لتطوير منظومة الإدارة المحلية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع جهود التنمية بالمحافظة.

إزالة حالة تعد من المهد على مساحة 5 أفدنة بمركز باريس بالوادي الجديد



أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد حالة تعدٍ على أراضي الدولة في المهد، على مساحة 5 أفدنة، وذلك ضمن جهود المتابعة الميدانية المستمرة لمنع التعديات على أملاك الدولة والتعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، ومتابعة علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، حيث نفذت لجنة مُشكلة برئاسة نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مرورًا ميدانيًّا أسفر عن رصد حالة التعدي وإيقافها في المهد.

إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تأكيدًا لعدم التهاون في حماية حقوق الدولة والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على الأراضي المملوكة لها بالمخالفة للقانون.

متابعة مستمرة لمنع التعديات

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس المواطنين عدم الشروع في أي تعديات على أراضي الدولة، سواء بالبناء المخالف أو الزراعة دون سند قانوني، مشددة على استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار جهودها لحماية أملاك الدولة والتصدي الحاسم لأي تعديات جديدة، مع تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول المساس بحقوق الدولة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للحفاظ على أراضي الدولة، وفرض سيادة القانون، ومنع التعديات على الممتلكات العامة.

تدخل عاجل لحل أزمة انقطاع المياه بقرية جدة في باريس الوادي الجديد



وجّهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة المتابعة المستمرة للمرافق العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الأعطال الطارئة لضمان استمرارية خدمات مياه الشرب بالمراكز والقرى.

وفي هذا السياق، أعلن علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، تنفيذ تدخل عاجل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع مشكلة انقطاع المياه بقرية جدة، والعمل على سرعة إعادة ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين.

توفير مياه نقية لتلبية احتياجات الأهالي

وأوضح رئيس المركز أنه تم الدفع بسيارات محملة بمياه الشرب النقية إلى القرية، لتوفير احتياجات الأهالي بصورة فورية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تشغيل المحطة.

وأضاف أن الوحدة المحلية وفّرت غاطسًا بديلًا، تمهيدًا لتركيبه اليوم، بما يسهم في إعادة تشغيل المحطة ورفع كفاءتها واستئناف ضخ المياه داخل الشبكة في أسرع وقت ممكن.



تركيب غاطس بديل لإعادة تشغيل المحطة

وأكد رئيس مركز ومدينة باريس استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة وعودة الخدمة إلى طبيعتها، مع الحرص على تقليل آثار انقطاع المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة باريس للاستجابة لشكاوى المواطنين، وسرعة التعامل مع مشكلات المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز وقراه.

متابعة مستمرة لحين عودة الخدمة

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس استمرار متابعة أعمال الصيانة والإجراءات الفنية الخاصة بالمحطة، لضمان سرعة الانتهاء منها وعودة ضخ المياه إلى قرية جدة، مشيدةً بتفهم المواطنين وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد بمتابعة المرافق العامة، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودتها بمختلف قرى ومراكز المحافظة.