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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخطوط الجوية السويسرية تمدد تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 25 نوفمبر

شركة الخطوط الجوية السويسرية
شركة الخطوط الجوية السويسرية
أ ش أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية تمديد تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 25 نوفمبر القادم ، علما بأن استئناف هذه الرحلات كان مقررا في الأصل في 27 أكتوبر وذلك نظرا للوضع بالشرق الأوسط وتطوراته غير المؤكدة.

ونقل راديو "أل أف أم" السويسري اليوم ، السبت، عن شركة الطيران السويسرية قولها ـ في بيان صدر مساء أمس ـ أنه "سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين المعنيين، وسيكون بإمكانهم الاستفادة من خيارات مرنة لتعديل حجوزاتهم أو الحصول على استرداد كامل لقيمة التذاكر".

وأعربت الخطوط الجوية السويسرية عن أسفها للإزعاج الناجم عن هذا القرار ، مؤكدة أنها "تواصل متابعة تطورات الوضع في الشرق الأوسط عن كثب مع إعادة تقييم الموقف باستمرار".

شركة الخطوط الجوية السويسرية دبي الشرق الأوسط

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