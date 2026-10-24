الخطوط الجوية السويسرية تمدد تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 25 نوفمبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية تمديد تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 25 نوفمبر القادم ، علما بأن استئناف هذه الرحلات كان مقررا في الأصل في 27 أكتوبر وذلك نظرا للوضع بالشرق الأوسط وتطوراته غير المؤكدة.

ونقل راديو "أل أف أم" السويسري اليوم ، السبت، عن شركة الطيران السويسرية قولها ـ في بيان صدر مساء أمس ـ أنه "سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين المعنيين، وسيكون بإمكانهم الاستفادة من خيارات مرنة لتعديل حجوزاتهم أو الحصول على استرداد كامل لقيمة التذاكر".

وأعربت الخطوط الجوية السويسرية عن أسفها للإزعاج الناجم عن هذا القرار ، مؤكدة أنها "تواصل متابعة تطورات الوضع في الشرق الأوسط عن كثب مع إعادة تقييم الموقف باستمرار".