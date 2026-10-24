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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي وسفينة شحن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية

الطائرات المسيّرة
الطائرات المسيّرة
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، أن القوات المسلحة واصلت تنفيذ ضربات بواسطة الطائرات المسيّرة استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت للبنية التحتية للمواني، إلى جانب سفن بحرية تستخدم في نقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: إن "القوات المسلحة الروسية واصلت شن ضربات باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مراكز لوجستية وبنية تحتية للمواني وسفناً تشارك في نقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف مركز للنقل والخدمات اللوجستية تابع لشركة "أفييشن نيو تكنولوجيز" ذات المسؤولية المحدودة في مدينة تشيرنيغوف"، مشيرا إلى أن "الموقع يستخدم لتخزين معدات عسكرية وتقنية، وطائرات مسيرة ومكوناتها، فضلا عن شحنات ذات استخدام مزدوج مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أن سفينة شحن عامة تعرضت للاستهداف في عرض البحر، كانت تنقل إمدادات إلى ميناء أوديسا مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية مراكز لوجستية مدينة تشيرنيغوف

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