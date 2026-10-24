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إعصار تشامبي يجتاح تايوان.. قتيل و528 مصابا وانقطاع الكهرباء عن 288 ألف منزل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار تشامبي يجتاح تايوان.. قتيل و528 مصابا وانقطاع الكهرباء عن 288 ألف منزل

إعصار تشامبي في تايوان
إعصار تشامبي في تايوان
إلهام عبد العزيز

اجتاح الإعصار تشامبي  تايوان اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 500 آخرين، فضلًا عن إسقاط الأشجار وقطع الكهرباء، في الوقت الذي واصل فيه الإعصار تراجعه في القوة واتجه شمالًا نحو الساحل الصيني، رغم عدم توقع وصوله إلى اليابسة هناك.

إعصار تشامبي في تايوان 

وكان تشامبي قد بلغ في وقت سابق قوة الإعصار فائق الشدة، واعتُبر من أقوى العواصف التي شهدها المحيط الهادئ هذا العام، لكنه آخذ في الضعف، مع استمرار هبّات الرياح بالقرب من مركزه بسرعة بلغت نحو 126 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

وكان مركز العاصفة على بُعد نحو 170 كيلومترًا شمال شرقي تايوان، بعدما مر بمحاذاة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة في مقاطعة ييلان في وقت مبكر من صباح السبت، بحسب إدارة الأرصاد الجوية المركزية


وانحرف مركز العاصفة جنوبًا قرابة منتصف الليل، وظل بمحاذاة ساحل ييلان قبل أن يرسم مسارًا دائريًا نادرًا في عرض البحر، ثم يتجه شمالًا مبتعدًا عن الجزيرة. وبلغت هبّات الرياح 227 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق الساحلية، ما أدى إلى إسقاط خطوط الكهرباء وتطاير بلاط أسطح المنازل.

كانت اللحظات الأكثر رعبًا قرب منتصف الليل

قال لين، وهو مدرس متقاعد، أثناء تفقده أشجار الموز التي أسقطتها الرياح في حديقته بمقاطعة ييلان، إن اللحظات الأكثر رعبًا كانت قرابة منتصف الليل، مضيفًا أنها كانت ليلة بلا نوم، وأنه لم يشهد شيئًا كهذا منذ سنوات طويلة.

ويُظهر المسار المتوقع للعاصفة أنها ستتجه شمالًا بمحاذاة الساحل الصيني، قبل أن تصل في نهاية المطاف إلى جنوب اليابان.

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إن حصيلة الوفيات ظلت عند شخص واحد، وهو رجل جرفته الأمواج من جزيرة ليوتشيو، بينما بلغ عدد المصابين 527 شخصًا جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وأعلنت شركة تايباور للكهرباء أن أكثر من 288 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء، رغم إعادة التيار إلى معظمها.

إعصار تايوان انقطاع الكهرباء الصين اليابان

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