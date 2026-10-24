مونشنجلادباخ يحقق فوزه الأول هذا الموسم بالدوري الألماني على شتوتجارت 3-2

حقق بوروسيا مونشنجلادباخ الفوز على مضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على ملعب مرسيدس بنز أرينا في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل ثلاثية بوروسيا مونشنجلادباخ كل من: جو سكالي في الدقيقة 38 وشوتو ماشينو في الدقيقة 51 ووائل محيي في الدقيقة 66، بينما أحرز إيرميدين ديميروفيتش هدفي شتوتجارت في الدقيقتين 5 و83.

الفوز هو الأول هذا الموسم لبوروسيا مونشنجلادباخ ليصبح رصيده ثلاث نقاط ويستمر في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد عند شتوتجارت عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا.