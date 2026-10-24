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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الإيراني : لن نسمح بدخول القطع الحربية الأمريكية إلى مياه الخليج

الحرب الأمريكية الإيرانية
الحرب الأمريكية الإيرانية
إلهام عبد العزيز

شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قائد مقر خاتم الأنبياء، اللواء الطيار "علي عبداللهي" على عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف بدخول القطع الحربية الأمريكية الصدئة إلى مياه الخليج الفارسي مجدداً.

عودة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية 

ووفقاً لوكالة إرنا، اليوم السبت فقد أوضح اللواء "عبد اللهي" أن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في تحييد القدرات البحرية الأمريكية، التي تروج لها الإدارة الأمريكية بوصفها ذروة القوة العسكرية، مما جعلها عاجزة عن الاقتراب من البحار المحيطة بالخليج الفارسي أو المياه الإقليمية الإيرانية.

 وأضاف أن أي طموح أمريكي لإعادة نشر قواتها في منطقة الخليج الفارسي هو أمر غير قابل للتحقيق.

وفي سياق متصل، انتقد اللواء عبد اللهي التناقض في التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي مشيراً إلى ادعاءاته المتكررة بتدمير المنشآت النووية الإيرانية، في حين يواصل الإصرار على حرمان إيران من امتلاك القدرات النووية واصفاً هذه التصريحات بأنها محاولات لتضليل الرأي العام العالمي ولا سيما الشعب الأمريكي.

وتساءل رئيس أركان القوات المسلحة عن الجدوى من هذه الادعاءات في حال صحتها مستنداً إلى واقع عدم قدرة السفن والقوات الأمريكية على الاقتراب من مضيق هرمز أو الحدود البحرية والبرية الإيرانية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على عزم القيادة الإيرانية الرشيدة مدعومة بإرادة الشعب والقوات المسلحة على مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها والكيان الصهيوني اللقيط، مشدداً على أن الاستراتيجية الإيرانية تهدف إلى إدراج الأعداء في مواجهات طويلة الأمد تؤدي إلى استنزاف قدراتهم وإغراقكم في مستنقع الموت والانحدار أكثر.

إيران الخليج الفارسي الحرب على إيران الحرب الأمريكية الإيرانية

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