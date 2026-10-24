نزوح قسري لعشرات العائلات في الخليل واعتقال 13 فلسطينيًا على الأقل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس، عدوانا واسعا على محافظة الخليل، تخلله نزوح قسري لعشرات العائلات في منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، وهدم مبانٍ ومحلات تجارية في منطقة فرش الهوى، إلى جانب التنكيل بالمواطنين واحتجاز العشرات، ودهم المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال نحو 13 مواطنا على الأقل، وإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى المدينة، والقرى، والبلدات، والمخيمات.

إسرائيل تهجر عشرات العائلات من الخليل

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من بلدة دورا، وهم: موسى ماهر أبو شرار، وأيوب حسن العواودة، وهمام محمد طه عمرو، وغسان جهاد عمرو، وبهاء إدريس الشراونة، إضافة إلى حسن العناني وعايد حموز من مخيم الفوار.

وفي السياق، أجبرت قوات الاحتلال، منذ منتصف الليلة الماضية، مئات المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة بمدينة الخليل، ما اضطر عائلات إلى قضاء الليل في العراء، أعقب ذلك شن حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنا على الأقل.



وحسب ما تتناقله وسائل إعلام إسرائيلية، بدأت قوات الاحتلال بالسيطرة على مبانٍ في مدينة الخليل، بهدف تعزيز سيطرتها على محاور الطرق المؤدية إلى المستعمرات الإسرائيلية، كما علّقت منشورات على المباني التي أُجبر سكانها على إخلائها.

وأعلن محافظ الخليل خالد دودين، ورئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري خلال اجتماعاتهما بإعلان خطة الطوارئ بالمحافظة لمساعدة النازحين من المناطق المذكورة، ومساعدة المواطنين العالقين على مداخل البلدات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، أمس الجمعة، عمارة سكنية مكونة من ثلاث شقق في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، وأغلقت المنطقة ومدخلها الرئيسي، الذي يعد منفذا وحيدا يربط المدينة بالشارع الالتفافي، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت جميع المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل.