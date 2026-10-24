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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

رجّح مسؤول أمريكي إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات على مستوى فرق العمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، خلال الأسابيع المقبلة، في أبوظبي أو سويسرا، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي الصراع بين الطرفين.

ونقلت شبكة "يو إس نيوز " الأمريكية اليوم السبت عن المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف عن هويته القول إن الدول الثلاث قد تعقد جولتها المقبلة من المحادثات خلال أسبوعين تقريبًا، موضحًا أن الهدف النهائي يتمثل في التوصل إلى اجتماع على مستوى قادة الدول الثلاث، غير أن تحقيق ذلك لا يزال يتطلب إنجاز الكثير من العمل.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اتفقوا على عقد اجتماعات على المستوى الفني خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل في أبوظبي، معربًا عن أمله في أن تمهد هذه الاجتماعات الطريق أمام لقاء يجمع قادة الدول الثلاث.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن عن إجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ أمريكية لاستئناف المفاوضات ودفع جهود التسوية، بعدما تعثرت جولات سابقة قادتها واشنطن دون إحراز تقدم ملموس نحو إنهاء هذه الحرب.

مسؤول أمريكي جولة جديدة الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا

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