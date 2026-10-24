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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واردات الهند من النفط الخام ترتفع 16% في سبتمبر إلى 22.26 مليون طن

النفط الخام
النفط الخام
أ ش أ

ارتفعت واردات الهند من النفط الخام بنسبة 16% في سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس السابق، لتصل إلى 22.26 مليون طن متري، وفقًا لبيانات حكومية.

وأظهرت بيانات خلية التخطيط والتحليل النفطي الهندية أن واردات النفط الخام في سبتمبر زادت بنسبة 9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما بلغت 20.35 مليون طن.

وتراجعت واردات المنتجات النفطية بنسبة 0.8% مقارنة بأغسطس، كما انخفضت بنحو 40% على أساس سنوي مقارنة بسبتمبر من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية بأكثر من 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.22 مليون طن.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى بنك "يو بي إس" السويسري، إن زيادة واردات النفط الخام ترجع إلى حد كبير إلى عودة الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط وتراجع الكميات الواردة من روسيا، ما يعكس عودة مزيج واردات الهند من النفط الخام إلى طبيعته مع تعافي الإمدادات المتاحة من منطقة الخليج.

وأظهرت بيانات مصادر تجارية صدرت أول أمس الخميس تراجع واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 13.7% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لتصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، بما يمثل قرابة ثلث إجمالي مشتريات الهند من النفط.

وفي سياق متصل، ارتفع استهلاك الهند من الوقود بنسبة 3.9% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 19.26 مليون طن متري، وفقًا لبيانات سابقة.

كما زادت واردات غاز البترول المسال إلى 1.40 مليون طن في سبتمبر، مقابل 1.30 مليون طن في أغسطس. في المقابل، تراجعت واردات زيت الوقود بنحو 99% على أساس سنوي، لتصل إلى 0.01 مليون طن في سبتمبر، مقارنة بـ0.69 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.

واردات الهند النفط الخام خلية التخطيط والتحليل النفطي الهندية

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