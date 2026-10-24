الدفاع الجوي الروسي يدمر 616 مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 616 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو في 23 أكتوبر إلى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو في 24 أكتوبر (الجاري)، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 616 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت أنه "(تم تدمير الطائرات المسيرة) فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وفولجوجراد وفورونيج وكالوجا وكيروف وكورسك، وليبيتسك وأوريول وبينزا وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وسمولينسك وتامبوف وتولا وأوليانوفسك".

كما تم تدمير الطائرات المسيرة في مقاطعة موسكو، والقرم، وتتارستان، وإقليم كراسنودار، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.