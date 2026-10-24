خلاف على قطعة أرض.. ضبط المتهمين بالإدعاء على فرد شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام فرد شرطة ببيع قطعة أرض ملكه لآخر بدون مستندات وقيامهما بسرقة محصول القطن من داخلها ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) وبسؤاله قرر بقيامه ببيع قطعة أرض كائنة بدائرة المركز لـ ( تاجر ماشية – مقيم بدائرة المركز ) وحدوث خلافات بينهما حول الموعد المحدد لتسليم قطعة الأرض فقام التاجر بالإستعانة بشقيق طليقة الشاكى ومزارع والتوجه لقطعة الأرض والإستيلاء على المحصول المزروع بها دون إنتظار إنهاء تلك الخلافات ، وأضاف قيامه بالزج بإسم فرد الشرطة "شقيق المزارع" بهدف الضغط عليه للتدخل لإنهاء الخلاف، وفى وقت لاحق تم الصلح بينهم عقب تدخل الأهالى وعدم تحريره محضر بالواقعة.

وبسؤال المشكو فى حقهم نفوا قيامهم بسرقة محصول القطن وقرروا بمماطلة الشاكى فى تسليم قطعة الأرض التى قام ببيعها لتاجر الماشية فى الموعد المتفق عليه فقاموا بإنتزاع محصول القطن منها ووضعوه بأرض الشاكى وتم تسليم الأرض للمشترى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





