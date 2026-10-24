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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على ملكية منزل.. القبض على طرفى مشاجرة بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص وآخرين بمحاولة خطفها والشروع فى قتلها بالإسكندرية لإجبارها على بيع عقار خاص بها .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو "مصابة بجرح قطعى بالأذن"، أحد الأشخاص "لهما معلومات جنائية") ، وطرف ثانى: (عاطل ، شقيقه "لهما معلومات جنائية")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول ملكية إحدى الشقق الكائنة بدائرة القسم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الأولى بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها المنوه عنها.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضبط بحوزة الطرف الثانى (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، ونفى الطرف الثانى قيامهم بمحاولة إختطاف السيدة المذكورة أو قتلها، وبمواجهة الأخيرة أقرت بإدعائها الكاذب نكاية فى الطرف الثانى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى عقار

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