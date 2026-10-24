للعام الخامس على التوالي.. مياه الإسكندرية تجدد نظام المعايرة الدولي

نجحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في تجديد اعتماد نظام المعايرة وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 للعام الخامس على التوالي، بعد اجتياز أعمال المراجعة الفنية والإدارية التي أجراها مقيمون فنيون ممثلون للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك – EGAC»، في خطوة تعكس كفاءة منظومة الجودة والمعامل بالشركة.

وجاء تجديد الاعتماد من خلال الإدارة العامة للجودة والبيئة بقطاع المعامل والجودة، في إطار جهود الشركة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الفني، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات المعايرة والقياس.

وشمل نطاق الاعتماد عددًا من المجالات الفنية، من بينها أجهزة قياس التوصيل الكهربي والأس الهيدروجيني (pH) والعكارة، والكتل والموازين، والتردد والسرعة، والزمن، والتحليل الطيفي، والحجوم، والأجهزة الحرارية، بما يعكس تنوع الإمكانات الفنية للإدارة وقدرتها على تقديم خدمات معايرة وفقًا للمتطلبات القياسية المعتمدة.

وخلال أعمال المراجعة الخارجية، أشاد فريق المقيمين بتنوع مجالات المعايرة وكفاءة الأجهزة والإمكانات الفنية المتاحة، إلى جانب كفاءة نظام الجودة المطبق بالإدارات المعنية، والتي تضم إدارات مراقبة الجودة والاحتياجات والتطوير والتقارير والوثائق، فضلًا عن المستوى الفني للعاملين بإدارة المعايرة.

وتتميز الإدارة أيضًا في عدد من المجالات المعتمدة، من بينها معايرة أجهزة قياس العكارة، بما يسهم في تعزيز دقة القياسات وموثوقية النتائج.

من جانبه، أكد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن تجديد الاعتماد للعام الخامس على التوالي يعكس كفاءة الكوادر الفنية بالشركة وحرصها على الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير القدرات الفنية والبشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بالأداء المؤسسي.

وأشاد بجهود الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة، والعاملين بإدارة المعايرة والإدارات المعنية، في الحفاظ على منظومة الجودة وتحقيق نتائج متميزة خلال أعمال التقييم والاعتماد.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة منظومة المعامل والمعايرة، بما يدعم دقة القياسات وجودة الخدمات المقدمة ويعزز ثقة المواطنين في أداء الشركة.

من جانبها، أعربت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والجودة، عن اعتزازها بتجديد الاعتماد، مؤكدة أنه يعكس كفاءة المنظومة الفنية والإدارية بالقطاع والالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية.

وأوضحت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المتكاملة لفريق العمل بإدارة المعايرة والإدارات المعنية، والخبرات الفنية للعاملين وحرصهم على تطوير الأداء وتحسين منظومة المعايرة، بما يضمن دقة القياسات وموثوقية النتائج وفقًا للمتطلبات الدولية.

ويأتي تجديد الاعتماد في إطار استراتيجية شركة مياه الشرب بالإسكندرية لمواصلة التطوير والتحسين المستمر، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، وتعزيز دور قطاع المعامل والجودة في دعم كفاءة الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.