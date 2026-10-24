روبيو يشيد بجهود ميلانيا ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوليشكي

أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، بجهود السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي الأوكرانية، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري.

وهنأ روبيو، في منشور عبر منصة " إكس "، ميلانيا ترامب على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن جهودها الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية تعكس أهمية الدبلوماسية والقيادة في دعم مساعي السلام.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو السلام، من شأنها بث الأمل لدى المدنيين وتهيئة الفرصة لإحراز مزيد من التقدم.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب، لا تزال ملتزمة بدفع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن.

وكانت ميلانيا ترامب قد أعلنت، أمس، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في مدينة أوليشكي الأوكرانية، على أن يبدأ سريانه في 29 أكتوبر الجاري.



