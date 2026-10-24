قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مخرجات منتدى مصر يجب أن تتحول إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة
رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تحذيرات بريطانية من تهديدات روسيا.. ترسانة بوتين العسكرية تثير المخاوف من استهداف المملكة المتحدة
تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب
ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي
هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات
800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النرويج وروسيا تتوصلان لاتفاق بشأن حصص الصيد في بحر بارنتس لعام 2027

النرويج وروسيا
النرويج وروسيا
أ ش أ

وسط النزاعات المستمرة حول الوصول إلى مناطق الصيد والموانئ، توصلت النرويج وروسيا إلى اتفاق بشأن حصص الصيد لعام 2027 في بحر بارنتس.

وقالت ماريان سيفيرتسن نيس، وزيرة الصيد البحري والمحيطات النروجية: "لأول مرة منذ ست سنوات، نشهد زيادة في حصة صيد سمك القد في بحر بارنتس. وهذه أسباب تدعو للترحيب الشديد"، بحسب صحيفة ذا بارنتس أوبزرفر النرويجية.

وتم التوصل إلى الاتفاق في إسطنبول، حيث اجتمعت اللجنة اللجنة النروجية الروسية المشتركة لمصايد الأسماك هذا الأسبوع.

وقال إيليا شيستاكوف، رئيس الإدارة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك: "لقد قررنا زيادة إجمالي الصيد المسموح به من سمك القد العام المقبل بنسبة 14%".

وأضاف أن اللجنة حددت أيضا حصصا لسمك الحديد، والكبيلين، والبهار، والفرخ، مع الاتفاق على تدابير تنظيمية إضافية والتبادل المتبادل للحصص.

وكانت حصة القد لعام 2026 هي الأدنى منذ عام 1991. وجاءت الذروة في عام 2013، عندما سمح للصيادين بصيد مليون طن من القد في بحر بارنتس والبحر النرويجي.

وقد تم تحديد حصة عام 2027 عند 325 ألف طن، مما يمثل زيادة بنسبة 14 % مقارنة بهذا العام. وتحصل النرويج وروسيا على أكبر الحصص من الصيد. وفي كل عام، يخصص 14% من إجمالي حصة سمك القد في شمال شرق القطب الشمالي لدول ثالثة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وإيسلندا.

وفي بحر بارنتس، تتنافس سفن الصيد بشكل متزايد مع أسطول الشمال الروسي للوصول إلى مناطق الصيد. وكانت المياه الواقعة شمال مورمانسك ميادين تدريب مهمة للغواصات والسفن الحربية العاملة من القواعد البحرية على طول ساحل شبه جزيرة كولا منذ الحرب الباردة. ومع ذلك، منذ عام 2022، زاد حجم وتردد المناطق المغلقة أمام حركة المرور المدنية للمناورات العسكرية بشكل كبير.

النزاعات المستمرة الصيد النرويج روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الخطيب

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

عمر مرموش

توتنهام حسم الجدل.. هل يشارك عمر مرموش أمام تشيلسي بعد إصابته؟

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

فيديو

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد