النرويج وروسيا تتوصلان لاتفاق بشأن حصص الصيد في بحر بارنتس لعام 2027

وسط النزاعات المستمرة حول الوصول إلى مناطق الصيد والموانئ، توصلت النرويج وروسيا إلى اتفاق بشأن حصص الصيد لعام 2027 في بحر بارنتس.

وقالت ماريان سيفيرتسن نيس، وزيرة الصيد البحري والمحيطات النروجية: "لأول مرة منذ ست سنوات، نشهد زيادة في حصة صيد سمك القد في بحر بارنتس. وهذه أسباب تدعو للترحيب الشديد"، بحسب صحيفة ذا بارنتس أوبزرفر النرويجية.

وتم التوصل إلى الاتفاق في إسطنبول، حيث اجتمعت اللجنة اللجنة النروجية الروسية المشتركة لمصايد الأسماك هذا الأسبوع.

وقال إيليا شيستاكوف، رئيس الإدارة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك: "لقد قررنا زيادة إجمالي الصيد المسموح به من سمك القد العام المقبل بنسبة 14%".

وأضاف أن اللجنة حددت أيضا حصصا لسمك الحديد، والكبيلين، والبهار، والفرخ، مع الاتفاق على تدابير تنظيمية إضافية والتبادل المتبادل للحصص.

وكانت حصة القد لعام 2026 هي الأدنى منذ عام 1991. وجاءت الذروة في عام 2013، عندما سمح للصيادين بصيد مليون طن من القد في بحر بارنتس والبحر النرويجي.

وقد تم تحديد حصة عام 2027 عند 325 ألف طن، مما يمثل زيادة بنسبة 14 % مقارنة بهذا العام. وتحصل النرويج وروسيا على أكبر الحصص من الصيد. وفي كل عام، يخصص 14% من إجمالي حصة سمك القد في شمال شرق القطب الشمالي لدول ثالثة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وإيسلندا.

وفي بحر بارنتس، تتنافس سفن الصيد بشكل متزايد مع أسطول الشمال الروسي للوصول إلى مناطق الصيد. وكانت المياه الواقعة شمال مورمانسك ميادين تدريب مهمة للغواصات والسفن الحربية العاملة من القواعد البحرية على طول ساحل شبه جزيرة كولا منذ الحرب الباردة. ومع ذلك، منذ عام 2022، زاد حجم وتردد المناطق المغلقة أمام حركة المرور المدنية للمناورات العسكرية بشكل كبير.