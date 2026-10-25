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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

السرطان
السرطان

يميل مواليد برج السرطان اليوم إلى البحث عن الهدوء واستعادة التوازن بعد فترة ربما شهدت انشغالًا بعدة أمور في وقت واحد. قد تجد نفسك أمام موقف يحتاج إلى تفكير متأنٍ بدلًا من التصرف بدافع القلق أو التأثر بكلام الآخرين. حاول أن تمنح نفسك مساحة لفهم ما تريده فعلًا، فليس مطلوبًا منك حسم كل شيء في يوم واحد.

برج السرطان على الصعيد المهني:

قد تحتاج إلى إعادة ترتيب بعض المهام أو مراجعة تفاصيل لم تحظَ باهتمام كافٍ خلال الأيام الماضية. لا تتردد في طلب توضيح إذا كانت هناك نقاط غير مفهومة، وتجنب الدخول في نقاشات جانبية تستنزف وقتك دون نتيجة. قدرتك على ملاحظة التفاصيل قد تساعدك على تجاوز عقبة صغيرة قبل أن تتفاقم.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

قد يكون اليوم مناسبًا للتقرب من الشريك من خلال حوار هادئ بعيدًا عن العتاب المتكرر. لا تفترض أن الطرف الآخر يفهم مشاعرك من تلقاء نفسه، بل عبّر عنها بوضوح. أما إذا كنت غير مرتبط، فقد تكتشف أن الانجذاب وحده لا يكفي، وأن التفاهم والراحة النفسية عنصران أساسيان في أي علاقة جديدة.

برج السرطان على الصعيد المالي:

حاول أن تتعامل مع مصروفاتك بواقعية، خاصة إذا كنت تفكر في شراء شيء غير ضروري. مراجعة الالتزامات الحالية قبل اتخاذ قرار مالي جديد قد تمنحك شعورًا أكبر بالسيطرة على ميزانيتك. ومن الأفضل تأجيل القرارات التي تحتاج إلى دراسة حتى تتضح أمامك جميع التفاصيل.

السرطان على الصعيد الصحي:

اهتم بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، ولا تجعل التفكير المستمر في المسؤوليات يؤثر في نومك. خصص وقتًا لنشاط بسيط يساعدك على تصفية ذهنك، مثل المشي أو الابتعاد قليلًا عن الهاتف. وانتبه إلى احتياجات جسمك بدلًا من الاستمرار في الضغط على نفسك.

نصيحة اليوم لبرج السرطان:

لا تجعل خوفك من النتائج يدفعك إلى التراجع عن كل خطوة جديدة؛ فكّر بهدوء، واستفد من تجاربك السابقة، واتخذ قراراتك بناءً على الواقع لا على الاحتمالات التي تقلقك.

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