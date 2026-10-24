قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مخرجات منتدى مصر يجب أن تتحول إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة
رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تحذيرات بريطانية من تهديدات روسيا.. ترسانة بوتين العسكرية تثير المخاوف من استهداف المملكة المتحدة
تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب
ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي
هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات
800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرعاية الصحية بجنوب سيناء تشارك في حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم
أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء مشاركتها في الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، اعتبارًا من غد الأحد من خلال منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة، مستهدفة الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وذكر فرع الهيئة، في بيان اليوم "السبت"، أن الحملة تُنفذ تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع معدلات الحماية الصحية للأطفال، والحد من انتشار العدوى.

وأوضح أن خدمات التطعيم تُقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية المخصصة للحملة، بما يسهم في تيسير حصول الأسر على الخدمة والوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف مدن المحافظة.

وتشمل مواقع تقديم التطعيم "مدينة رأس سدر، من خلال وحدات رأس مسلة وأبو صويرة وتال، ومنشآت أبو زنيمة وغرندل والكيلو 9، إلى جانب وحدة العرايشية بمدينة أبو رديس، ومركز الزهراء بمدينة طور سيناء، ومركز الرويسات ووحدة وادي مندر بمدينة شرم الشيخ، ومركز المزينة بمدينة نويبع، ووحدتي الإسباعية والطرفة بمدينة سانت كاترين".

وأشار فرع الهيئة إلى مشاركة الفرق الطبية في تنفيذ الحملة وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة ومعايير الجودة وسلامة المستفيدين، بالتوازي مع تقديم التوعية الصحية لأولياء الأمور بشأن أهمية التطعيم في الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية.

ودعا الفرع أولياء الأمور إلى التوجه بأطفالهم، ممن تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات، إلى مواقع تقديم الخدمة للاستفادة من الحملة، والمساهمة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم.

الهيئة العامة للرعاية الصحية جنوب سيناء الحملة القومية للتطعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الخطيب

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

فيديو

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد