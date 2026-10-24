الرعاية الصحية بجنوب سيناء تشارك في حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء مشاركتها في الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، اعتبارًا من غد الأحد من خلال منشآت الرعاية الصحية بالمحافظة، مستهدفة الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وذكر فرع الهيئة، في بيان اليوم "السبت"، أن الحملة تُنفذ تحت رعاية محافظة جنوب سيناء، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع معدلات الحماية الصحية للأطفال، والحد من انتشار العدوى.

وأوضح أن خدمات التطعيم تُقدم من خلال وحدات ومراكز الرعاية الصحية المخصصة للحملة، بما يسهم في تيسير حصول الأسر على الخدمة والوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف مدن المحافظة.

وتشمل مواقع تقديم التطعيم "مدينة رأس سدر، من خلال وحدات رأس مسلة وأبو صويرة وتال، ومنشآت أبو زنيمة وغرندل والكيلو 9، إلى جانب وحدة العرايشية بمدينة أبو رديس، ومركز الزهراء بمدينة طور سيناء، ومركز الرويسات ووحدة وادي مندر بمدينة شرم الشيخ، ومركز المزينة بمدينة نويبع، ووحدتي الإسباعية والطرفة بمدينة سانت كاترين".

وأشار فرع الهيئة إلى مشاركة الفرق الطبية في تنفيذ الحملة وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة ومعايير الجودة وسلامة المستفيدين، بالتوازي مع تقديم التوعية الصحية لأولياء الأمور بشأن أهمية التطعيم في الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية.

ودعا الفرع أولياء الأمور إلى التوجه بأطفالهم، ممن تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات، إلى مواقع تقديم الخدمة للاستفادة من الحملة، والمساهمة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم.