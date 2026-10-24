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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على نصاب أوهم ضحاياه بتزوير الشهادات الجامعية بكفر الشيخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لبيع الشهادات الجامعية المزورة بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الشهادات الجامعية المزورة بمقابل مادى.

 بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وضُبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى. 

بمواجهته، إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال على عملائه وإيهامهم بقدرته على تزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية، وعقب استلامه المبالغ المالية يقوم بغلق هاتفه المحمول.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الشهادات الجامعية

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