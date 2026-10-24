عملة QNT الغامضة تفتح باب التوقعات المليونية.. هل تكون بيتكوين الجديدة؟

تتصدر عملة Quant (QNT) اهتماما متزايدا في سوق العملات الرقمية، بعد توصية المحلل الهولندي “يان نيوينهويس” Jan Nieuwenhuijs، بشراء العملة، مع طرح سيناريو قد تصل فيه المكاسب المحتملة إلى 10 آلاف دولار.

لكن بين التفاؤل الذي يحيط بالمشروع والتوقعات السعرية الطموحة، يظل السؤال: هل تمتلك QNT مقومات حقيقية لتحقيق هذه المكاسب؟.

ما هي عملة QNT؟



تنتمي QNT إلى مشروع Quant Network، الذي يطور تقنية Overledger بهدف ربط شبكات البلوك تشين المختلفة والأنظمة المالية التقليدية، بما يسمح للتطبيقات والمؤسسات بالتعامل مع أكثر من شبكة دون الحاجة إلى بناء حلول منفصلة لكل منها.

وتستهدف هذه التقنية قطاعات مثل المدفوعات الرقمية والأصول المرمزة والخدمات المالية المؤسسية.

وتستخدم العملة ضمن منظومة Quant للوصول إلى خدمات المنصة وتراخيصها، ما يجعل توسع استخدام التكنولوجيا عاملا يستحق المتابعة عند تقييم الطلب المحتمل على التوكن.

ومع ذلك، فإن نجاح التقنية تجاريا لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر العملة بالنسبة نفسها.

عملة QNT

لماذا يتوقع يان نيوينهويس ارتفاع العملة؟

في منشور عبر منصة إكس بتاريخ 26 سبتمبر 2026، دعا نيوينهويس إلى شراء وحدة واحدة على الأقل من QNT، مشيرا إلى مخاطرة وصفها بأنها نحو 120 دولارا، مقابل إمكانية تحقيق 10 آلاف دولار.

وجاءت هذه التوصية وسط اهتمام متزايد بتطبيقات البلوك تشين في القطاع المصرفي، ولا سيما ترميز الودائع والأصول المالية.

ويستند التفاؤل المحيط بالمشروع إلى إمكانية استفادة Quant من توجه المؤسسات المالية نحو تطوير بنية تحتية تسمح بنقل الأصول الرقمية وتسويتها عبر شبكات مختلفة.

ولكن الوصول إلى هدف 10 آلاف دولار يظل توقعا شخصيا للمحلل، إذ لم يقدم إطارا زمنيا محددا أو نموذجا تفصيليا يشرح كيفية بلوغ هذا المستوى.

يان نيوينهويس

هل يمكن أن تكون QNT استثمارا مربحا؟



تتوقف الإجابة على عدة عوامل، أبرزها مدى انتشار تقنية Quant، وحجم الطلب الفعلي على العملة داخل المنظومة، والتقييم السوقي الذي ستصل إليه، فضلا عن المنافسة والمخاطر التنظيمية وتقلبات سوق العملات الرقمية.

كما أن القفزات السعرية الكبيرة قد تجذب المضاربين، لذلك، لا ينبغي التعامل مع توقع 10 آلاف دولار باعتباره سعرا مضمونا أو أساسا كافيا لاتخاذ قرار استثماري.

وتتطلب دراسة العملة مقارنة قيمتها السوقية الحالية بالسيناريوهات المستقبلية، وفحص استخدامات التوكن الفعلية، وتحديد حجم الخسارة التي يستطيع المستثمر تحملها. فالفرصة المحتملة، مهما بدت كبيرة، تظل مرتبطة بمخاطر قد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من رأس المال.

سابقة البيتكوين في 2013



يذكر أن يان نيوينهويس، المعروف بتحليلاته عن الذهب والمعادن النفيسة، سبق أن نشر توصية بشأن شراء البيتكوين في عام 2013، وهي سابقة يستند إليها بعض المتابعين عند تقييم توقعه الحالي لعملة QNT، غير أن نجاح توقع سابق لا يضمن تكرار النتيجة مع أصل رقمي مختلف، بظروف سوقية واقتصادية مختلفة.