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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

برج الاسد
برج الاسد

قد يحمل اليوم لمواليد برج الأسد فرصة لإظهار قدراتهم بطريقة مختلفة عن المعتاد، خاصة في المواقف التي تتطلب سرعة التصرف وحسن التعامل مع الآخرين. وربما تكتشف أن بعض الأمور التي كنت تنتظرها تحتاج إلى مبادرة منك بدلًا من الاكتفاء بترقب ما سيحدث. حافظ على ثقتك بنفسك، لكن اترك مساحة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

برج الأسد على الصعيد المهني:

قد تجد نفسك في موقف يتيح لك إثبات كفاءتك أو طرح فكرة تستحق الاهتمام. احرص على عرض مقترحاتك بصورة واضحة ومدروسة، ولا تتعامل مع الملاحظات باعتبارها انتقادًا لشخصك. التعاون مع زملائك قد يفتح أمامك طريقًا أسهل لإنجاز مهمة مؤجلة، بينما يساعدك تنظيم وقتك على تفادي التوتر في نهاية اليوم.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

تحتاج علاقتك بالشريك إلى قدر من الاهتمام العملي، وليس الاكتفاء بالكلمات الجميلة. بادرة بسيطة أو تخصيص وقت للحديث معًا قد يزيل فتورًا تراكم خلال الفترة الماضية. أما الأعزب، فقد يلفت انتباهه شخص يتمتع بشخصية مستقلة وأسلوب مختلف، لكن التسرع في الحكم على طبيعة العلاقة قد يؤدي إلى توقعات غير واقعية.

برج الأسد على الصعيد المالي:

قد تفكر في إنفاق المال على أمر يمنحك شعورًا بالتميز أو يجدد من أجوائك، لكن من الأفضل تحديد ميزانية واضحة قبل الشراء. إذا كانت لديك التزامات قريبة، فضعها في مقدمة أولوياتك، ولا تعتمد على أموال تتوقع الحصول عليها قبل التأكد من موعد وصولها.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

حاول ألا تربط نشاطك اليومي بقدرتك على إنجاز كل شيء دفعة واحدة. فترات الراحة القصيرة وتناول الطعام بانتظام قد يساعدانك على الحفاظ على طاقتك. وإذا شعرت بالإرهاق، فلا تتجاهل إشارات جسمك بحجة الانشغال أو الرغبة في إنهاء جميع المهام.

نصيحة اليوم لبرج الأسد:

قوة الشخصية لا تعني أن تتحمل كل المسؤوليات وحدك؛ اعرف متى تقود الموقف، ومتى تستمع، ومتى تمنح نفسك فرصة للراحة دون الشعور بالتقصير.

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