قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توافد الآلاف للاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ| صور
اتحاد أمهات مصر: رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين سيقلل لجوءهم للدروس الخصوصية
أمريكا تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة بجنوب البحر الأحمر غدا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف التردد
موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي
حزب السادات: توصيات منتدى مصر 2026 تضع دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته على رأس الأولويات
عماد الدين حسين: الدولة المصرية واجهت الأزمات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية
الشرطة الفرنسية: 110 آلاف متظاهر في باريس والأوضاع هادئة
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
نوردشيلاند يشيد بتألق إبراهيم عادل بعد ثنائيته أمام سيسكا صوفيا
فرصة ثانية للتعافي.. البرلمان يتحرك من جديد بشأن فصل الموظف المتعاطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 التحدي الحقيقي.. وضرورة إعلان جدول زمني واضح

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

أكد حزب الإصلاح والنهضة أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة المصارحة والمشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات العامة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل التوصيات والمخرجات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وثمن الحزب، في بيان صادر عنه اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، ما شهده المنتدى من نقاشات موسعة حول القضايا الوطنية والتنموية، مشيدًا برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز الوعي بالتحديات، وإتاحة المجال للاختلاف وقبول النقد.

48 توصية في 18 محورًا بمنتدى مصر 2026

وأشاد الحزب بالنقاشات التي تناولت جودة التعليم، وأولويات الإنفاق العام، وجدوى المشروعات القومية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والعمرانية، معتبرًا أن تنوع الآراء وطرح التساؤلات يعكسان أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، وأن الاختلاف حول السياسات لا يتعارض مع التوافق على حماية الدولة ومصالحها العليا.

ورحب الحزب بما أُعلن في ختام المنتدى من 48 توصية في 18 محورًا، شملت تحسين الأجور، وتطوير التعليم والصحة، والتوسع في الإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030.

وشدد على ضرورة تقييم نجاح هذه المستهدفات وفقًا لمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، وليس بناءً على حجم الإنفاق أو أعداد المشروعات وحدها.

الإصلاح والنهضة يطالب بخطة تنفيذية لتوصيات المنتدى

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أهمية إعطاء الأولوية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم وحماية الطبقة المتوسطة والفئات الأولى بالرعاية، مع ربط التوسع العمراني بتوفير فرص العمل، وقياس تطوير التعليم بنتائج التعلم الفعلية، وتحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار يدعم التمكين الاقتصادي والإنتاج.

ودعا الحزب إلى إعلان خطة تنفيذية واضحة لتوصيات المنتدى، تتضمن الجهات المسؤولة عن التنفيذ والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، مع استمرار الحوار وإشراك الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني في متابعة المخرجات، والاستفادة من فترة الحوار المجتمعي المعلنة بشأن البرنامج الاقتصادي الجديد.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لن تتحدد بما طُرح خلال جلساته من رؤى وتوصيات، وإنما بما يتحقق بعدها من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية الفاعلة.

منتدى مصر منتىدى مصر 2026 البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

محمد هاني

بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الدولار

سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

بالصور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد