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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء يتوجه بالشكر لفرق العمل المُنظمة لـ "منتدى مصر 2026" عقب انقضاء فعالياته اليوم بالعاصمة الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انقضاء فعاليات "منتدى مصر 2026" اليوم /السبت/، بالعاصمة الجديدة؛ على توجيه الشُكر إلى فرق العمل المُنظمة للمنتدى؛ على الجهد الذي قدموه لخروج هذا الحدث الوطني البارز بتلك الصورة المُميزة والمُشرفة.


كما التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مُجمعة مع عددٍ كبير من ممثلي فرق العمل المُنظمة للمُنتدى، أعقبها بالتأكيد على تقديره البالغ لما لمسه من عطاء تلك الفرق على مدار فترات الإعداد والتنظيم لهذا المحفل، ثم أيام انعقاده الستة، لاسيما في ظل ما شهده المنتدى من حضور لافت، ومُشاركة واسعة من جانب المسئولين، والمُشاركين، من أطياف المجتمع كافة، بأعداد كبيرة جداً فاقت التوقعات، وبحرص بالغ النظير على المُساهمة الفاعلة، في مختلف جلسات وورش المنتدى وفعالياته المتنوعة، بما شهدته من نقاش إيجابي وثري وبناء.


ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مايلاحظه من غلبة العناصر الشابة ضمن فرق العمل المُنظمة لـ "منتدى مصر 2026" يؤكد من جديد عظم الطاقات الفتية لهذا الوطن، فهم لبنة البناء الرئيسية، ومصدر قوته وشبابه، مُؤكداً أن النُسخ المُقبلة للمنتدى ـ في ضوء توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعقده بشكلٍ سنوي ـ ستُمثل فرصة لمشاركة عددٍ أكبر من الشباب، وتحقيق نجاحات أكبر بناءً على ما تحقق خلال هذا العام، ليُمثل المنتدى جسراً دائماً يُعزز التواصل المجتمعي، ويُكرس مصادر قوة الدولة المصرية ونموها، والتي تكمن في بناء مؤسساتها وتماسك نسيجها ووعي شعبها.

الدكتور مصطفى مدبولي منتدى مصر 2026 العمل المُنظمة للمنتدى

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