عاصفة جديدة تهدد باضطرابات واسعة بحركة النقل ببريطانيا ورياح تصل سرعتها لـ80 ميلا في الساعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من اضطرابات واسعة في حركة النقل بسبب العاصفة "بويلو"، التي يُتوقع أن تجلب رياحا تصل سرعتها إلى 80 ميلا في الساعة، وذلك بعد يوم واحد من العاصفة "أوستن"، التي تسببت في اضطرابات وانقطاع الكهرباء عن مناطق في جنوب غرب البلاد.

وأصدرت السلطات - بحسب ما نقلت صحيفة "التليجراف" - تحذيرا من المستوى البرتقالي بشأن الرياح في اسكتلندا وشمال إنجلترا وشمال شرق أيرلندا الشمالية، مع توقعات بتأثر خدمات القطارات والعبارات، وإغلاق بعض خطوط السكك الحديدية، وفرض قيود على سرعات القطارات في أجزاء واسعة من اسكتلندا.

وأعلنت الشبكة الوطنية للكهرباء أن فرق الصيانة أعادت التيار إلى أكثر من 60 ألف منزل منذ بدء العاصفة السابقة، فيما حذرت هيئة الأرصاد من استمرار اضطرابات السفر خلال الساعات الـ24 إلى 36 المقبلة، مع احتمال تجاوز سرعة هبات الرياح 80 ميلا في الساعة في بعض المناطق.