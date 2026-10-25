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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه.

وتنطلق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام.

يشهد الأسبوع برنامجاً مكثفاً يضم 114 جلسة فنية وعلمية بمشاركة واسعة من منظمات دولية مثل "الفاو"، واليونسكو، والاتحاد الأوروبي، وتتمحور النقاشات حول:

إدارة الموارد المشتركة: حوكمة المياه العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تأمين النظم الغذائية: الاعتماد على تحلية المياه معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطاقة المتجددة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: تسخير موجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة الموارد المائية.

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء مجلس الوزراء أسبوع القاهرة للمياه مياه

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