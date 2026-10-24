بعد غياب سنوات.. عائشة الكيلاني تخطف الأنظار في تكريمها بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

عادت الفنانة عائشة الكيلاني للظهور مجددًا أمام الجمهور، لتخطف الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي أُقيم مساء اليوم على مسرح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وسط أجواء احتفالية شهدت حضور عدد من الفنانين والمسرحيين.

جاء ظهور عائشة الكيلاني ضمن فعاليات المهرجان التي شهدت تكريم مجموعة من الفنانين الذين قدموا أعمالًا مميزة وتركوا بصمات واضحة في تاريخ الفن المصري، وذلك تقديرًا لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم التي ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور، رغم ابتعاد بعضهم عن الأضواء خلال السنوات الماضية.

عائشة الكيلاني تتفاعل مع الجمهور خلال حفل تكريمها

وشهدت لحظة تكريم الفنانة عائشة الكيلاني تفاعلًا لافتًا من الحاضرين، إذ ظهرت بحالة من السعادة والبهجة، وحرصت على التفاعل مع الجمهور، حيث غنت ومازحت الحاضرين في أجواء عكست فرحتها بالتكريم وعودتها إلى الظهور في مناسبة فنية تجمع عددًا من نجوم الوسط الفني.

ولفتت عائشة الكيلاني الأنظار بعفويتها المعهودة وروحها المرحة، وبدت سعيدة بحفاوة الاستقبال والتفاعل الذي حظيت به من الجمهور، في مشهد أعاد تسليط الضوء على واحدة من الفنانات اللاتي امتلكن حضورًا خاصًا على الشاشة، واستطعن ترك بصمة مميزة من خلال الأدوار التي قدمنها على مدار مشوارهن الفني.

وعبرت عن سعادتها بتكريمها حيث قفزت من الفرحة بروح كوميدية مبهجة

وحظي ظهورها باهتمام لافت، خاصة أنه يأتي بعد سنوات من الغياب عن الظهور في المناسبات الفنية الكبرى، لتعود من جديد إلى دائرة الاهتمام من خلال تكريم يحمل تقديرًا لمشوارها وما قدمته من أعمال أسهمت في تشكيل جانب من ذاكرة الدراما والسينما المصرية.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية يكرم نجوم الأدوار الثانوية

وشهدت الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري تكريم 8 فنانين، تحت شعار «أبطال قلوبنا»، تقديرًا لما قدموه من إسهامات فنية وأدوار تركت أثرًا لدى الجمهور، سواء من خلال مشاركاتهم في الأعمال المسرحية أو السينمائية والتلفزيونية.

وضمت قائمة المكرمين الفنانة عائشة الكيلاني، إلى جانب الفنانين يوسف رجائي، وسعيد الصالح، وعلاء زينهم، فضلًا عن تكريم أسماء عدد من الفنانين الراحلين، وهم نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي، تخليدًا لذكراهم واحتفاءً بما قدموه من أعمال مميزة خلال مسيرتهم الفنية.

جاء التكريم تأكيدًا على أهمية الأدوار التي قدمها هؤلاء الفنانون، والذين أسهموا في نجاح العديد من الأعمال من خلال شخصيات متنوعة استطاعت الوصول إلى الجمهور، وتركت علامات بارزة في ذاكرته، حتى وإن لم يكونوا دائمًا في صدارة البطولة.

عائشة الكيلاني.. حضور فني لا يُنسى

وتُعد عائشة الكيلاني من الفنانات اللاتي ارتبطت أسماؤهن بالأدوار المميزة ذات الطابع الكوميدي، إذ استطاعت أن تصنع لنفسها حضورًا مختلفًا بفضل أدائها العفوي وأسلوبها الخاص في تجسيد الشخصيات، وهو ما جعلها تحظى بمكانة مميزة لدى قطاع من الجمهور.

وشاركت في عدد من الأعمال التي رسخت صورتها كفنانة تمتلك بصمة خاصة، مستفيدة من قدرتها على تقديم الشخصيات بصورة تجمع بين خفة الظل والتلقائية، لتصبح من الوجوه التي يتذكرها الجمهور بمجرد ظهورها على الشاشة.

ويأتي تكريمها في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري تقديرًا لهذه المسيرة، واعترافًا بقيمة الفنانين الذين أسهموا في إثراء الحياة الفنية بأدوارهم، بعيدًا عن حسابات البطولة المطلقة أو مساحة الظهور، فهناك شخصيات تظل عالقة في الأذهان بفضل الأداء الصادق والتأثير الذي تتركه لدى المشاهدين.

وعكس تفاعل الجمهور مع عائشة الكيلاني خلال حفل الافتتاح حالة من التقدير والمحبة التي تحظى بها، في وقت تسعى فيه الدورة التاسعة من المهرجان إلى الاحتفاء بأسماء فنية تركت أثرًا ممتدًا في وجدان الجمهور المصري، ومنحها التقدير الذي تستحقه عن سنوات من العطاء والإبداع.

وشكل ظهور عائشة الكيلاني وتكريمها إحدى اللحظات اللافتة في افتتاح المهرجان، الذي جمع بين الاحتفاء بالفنانين المشاركين وتكريم رموز فنية رحلت عن عالمنا، لكنها لا تزال حاضرة بأعمالها وشخصياتها التي احتفظت بمكانتها في ذاكرة الفن المصري