قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام
عمرو أديب: الإدارة المصرية بتقول للمواطنين إن ده أقصى ما تستطيع تقديمه خلال السنوات الثلاث المقبلة
وزراء خارجية R4 ونظرائهم في أوروبا يواصلون جهود تعزيز السلام
تدخل لفض مشاجرة.. ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض في المحلة
مطار الملك خالد الدولي بالرياض يعلن فتح الصالتين 1 و2 أمام المسافرين الأحد
اليابان تبدأ تطبيق تعديلات قانون الأسرة الإمبراطورية
علي الحجار يضيء ليالي الموسيقى العربية بصوت يلامس الوجدان
أذكار الصباح كاملة ومكتوبة.. رددها الآن تعصمك من الشيطان وهمزاته
بعد الزيادات الأخيرة.. 5 سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه
خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة
المستشار محمد عادل: مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه خلال أربع سنوات
مصر والسعودية وتركيا وباكستان: الاحتلال الإسرائيلي مصدر عدم الاستقرار.. ونرفض تعطيل الملاحة بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب سنوات.. عائشة الكيلاني تخطف الأنظار في تكريمها بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

الفنانة عائشة الكيلاني
الفنانة عائشة الكيلاني
أوركيد سامي

عادت الفنانة عائشة الكيلاني للظهور مجددًا أمام الجمهور، لتخطف الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي أُقيم مساء اليوم على مسرح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وسط أجواء احتفالية شهدت حضور عدد من الفنانين والمسرحيين.

جاء ظهور عائشة الكيلاني ضمن فعاليات المهرجان التي شهدت تكريم مجموعة من الفنانين الذين قدموا أعمالًا مميزة وتركوا بصمات واضحة في تاريخ الفن المصري، وذلك تقديرًا لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم التي ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور، رغم ابتعاد بعضهم عن الأضواء خلال السنوات الماضية.

عائشة الكيلاني تتفاعل مع الجمهور خلال حفل تكريمها

وشهدت لحظة تكريم الفنانة عائشة الكيلاني تفاعلًا لافتًا من الحاضرين، إذ ظهرت بحالة من السعادة والبهجة، وحرصت على التفاعل مع الجمهور، حيث غنت ومازحت الحاضرين في أجواء عكست فرحتها بالتكريم وعودتها إلى الظهور في مناسبة فنية تجمع عددًا من نجوم الوسط الفني.

ولفتت عائشة الكيلاني الأنظار بعفويتها المعهودة وروحها المرحة، وبدت سعيدة بحفاوة الاستقبال والتفاعل الذي حظيت به من الجمهور، في مشهد أعاد تسليط الضوء على واحدة من الفنانات اللاتي امتلكن حضورًا خاصًا على الشاشة، واستطعن ترك بصمة مميزة من خلال الأدوار التي قدمنها على مدار مشوارهن الفني.

وعبرت عن سعادتها بتكريمها حيث قفزت من الفرحة بروح كوميدية مبهجة 

وحظي ظهورها باهتمام لافت، خاصة أنه يأتي بعد سنوات من الغياب عن الظهور في المناسبات الفنية الكبرى، لتعود من جديد إلى دائرة الاهتمام من خلال تكريم يحمل تقديرًا لمشوارها وما قدمته من أعمال أسهمت في تشكيل جانب من ذاكرة الدراما والسينما المصرية.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية يكرم نجوم الأدوار الثانوية

وشهدت الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري تكريم 8 فنانين، تحت شعار «أبطال قلوبنا»، تقديرًا لما قدموه من إسهامات فنية وأدوار تركت أثرًا لدى الجمهور، سواء من خلال مشاركاتهم في الأعمال المسرحية أو السينمائية والتلفزيونية.

وضمت قائمة المكرمين الفنانة عائشة الكيلاني، إلى جانب الفنانين يوسف رجائي، وسعيد الصالح، وعلاء زينهم، فضلًا عن تكريم أسماء عدد من الفنانين الراحلين، وهم نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي، تخليدًا لذكراهم واحتفاءً بما قدموه من أعمال مميزة خلال مسيرتهم الفنية.

جاء التكريم تأكيدًا على أهمية الأدوار التي قدمها هؤلاء الفنانون، والذين أسهموا في نجاح العديد من الأعمال من خلال شخصيات متنوعة استطاعت الوصول إلى الجمهور، وتركت علامات بارزة في ذاكرته، حتى وإن لم يكونوا دائمًا في صدارة البطولة.

عائشة الكيلاني.. حضور فني لا يُنسى

وتُعد عائشة الكيلاني من الفنانات اللاتي ارتبطت أسماؤهن بالأدوار المميزة ذات الطابع الكوميدي، إذ استطاعت أن تصنع لنفسها حضورًا مختلفًا بفضل أدائها العفوي وأسلوبها الخاص في تجسيد الشخصيات، وهو ما جعلها تحظى بمكانة مميزة لدى قطاع من الجمهور.

وشاركت في عدد من الأعمال التي رسخت صورتها كفنانة تمتلك بصمة خاصة، مستفيدة من قدرتها على تقديم الشخصيات بصورة تجمع بين خفة الظل والتلقائية، لتصبح من الوجوه التي يتذكرها الجمهور بمجرد ظهورها على الشاشة.

ويأتي تكريمها في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري تقديرًا لهذه المسيرة، واعترافًا بقيمة الفنانين الذين أسهموا في إثراء الحياة الفنية بأدوارهم، بعيدًا عن حسابات البطولة المطلقة أو مساحة الظهور، فهناك شخصيات تظل عالقة في الأذهان بفضل الأداء الصادق والتأثير الذي تتركه لدى المشاهدين.

وعكس تفاعل الجمهور مع عائشة الكيلاني خلال حفل الافتتاح حالة من التقدير والمحبة التي تحظى بها، في وقت تسعى فيه الدورة التاسعة من المهرجان إلى الاحتفاء بأسماء فنية تركت أثرًا ممتدًا في وجدان الجمهور المصري، ومنحها التقدير الذي تستحقه عن سنوات من العطاء والإبداع.

وشكل ظهور عائشة الكيلاني وتكريمها إحدى اللحظات اللافتة في افتتاح المهرجان، الذي جمع بين الاحتفاء بالفنانين المشاركين وتكريم رموز فنية رحلت عن عالمنا، لكنها لا تزال حاضرة بأعمالها وشخصياتها التي احتفظت بمكانتها في ذاكرة الفن المصري

الفنانة عائشة الكيلاني اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

معتمد جمال

800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

فيلم موسكو كايرو

«موسكو كايرو» يجمع نجوم مصر وروسيا في دور العرض السينمائية 27 أكتوبر

فيلم ممسوس

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم «ممسوس»

الفنانة عائشة الكيلاني

بعد غياب سنوات.. عائشة الكيلاني تخطف الأنظار في تكريمها بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد