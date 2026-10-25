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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم في جميع المحافظات.. الزراعة تبدأ تحصين الأبقار والأغنام

تحصين الأبقار والأغنام
تحصين الأبقار والأغنام
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق الحملة القومية  لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي والأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، اعتبارًا من اليوم يوم الاحد، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بتكثيف أعمال التحصين الوقائي وتعزيز جاهزية الأجهزة البيطرية، بما يسهم في حماية القطعان وتقليل الخسائر الاقتصادية ودعم المربين.

وأكد الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أهمية التنسيق بين الإدارة المركزية للطب الوقائي ومديريات الطب البيطري، لضمان توافر اللقاحات ومستلزمات التحصين، وانتظام عمل اللجان البيطرية، مع الالتزام بضوابط حفظ وتداول اللقاحات والمعايير الفنية خلال تنفيذ أعمال الحملة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تستهدف تحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي والأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدًا أهمية وصول الخدمات البيطرية إلى القرى والمناطق المستهدفة، وتيسير حصول المربين على خدمات التحصين.

وأشار إلى أهمية تكثيف أنشطة التوعية والإرشاد البيطري بالتزامن مع الحملة، لتعريف المربين بأهمية التحصين ومواعيده، وطرق انتقال العدوى، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وفي مقدمتها تطبيق الأمن الحيوي، ومكافحة الحشرات الناقلة، وسرعة الإبلاغ عن أي أعراض مرضية أو حالات اشتباه.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين، والالتزام بالإرشادات البيطرية، وعدم نقل الحيوانات المشتبه في إصابتها أو عرضها بالأسواق، مع الرجوع إلى الطبيب البيطري المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين المبادرة بتحصين حيواناتهم، والتواصل مع الوحدات البيطرية لمعرفة مواعيد وأماكن اللجان، مؤكدة إمكانية الاتصال بالخط الساخن 19561 لتلقي البلاغات والاستفسارات وطلبات التحصين، بما يدعم جهود حماية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاجية.

وزارة الزراعة تحصين الأبقار والأغنام مرض الجلد العقدي طاعون المجترات الزراعة

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