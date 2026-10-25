في ذكرى أكتوبر ..متحف ركن فاروق ينظم فعالية فنية وثقافية لكبار السن

نظم قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة وتعزيز التواصل المجتمعي في متحف ركن فاروق، فعالية ثقافية وفنية لكبار السن بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

متحف ركن فاروق



أوضحت إدارة متحف ركن فاروق بحلوان، أن الفاعلية تضمنت ورشة فنية بعنوان "أبطال حرب أكتوبر"، لتنفيذ علم مصر باستخدام خامات معاد تدويرها، تضمنت الأعواد الخشبية وورق فوم، بالإَافة إلى مجموعة من الفقرات الفنيةالتى قدمتها فرقة التنورة الشعبية.

يذكر أن متحف ركن حلوان اختاره المهندس المعمارى الإيطالى أرسان جيوفان عام 1916، ليقيم عليه مكانا لتناول الشاى والاسترخاء يتبع فندق «جراند أوتيل»، وفى عام 1932 اشتراه الثرى المصرى، محمد بك حافظ، وبعدها بثلاث سنوات، رآه الملك فاروق فأعجبه المكان الواقع على الضفة الشرقية للنيل غرب مدينة حلوان، فى جنوب القاهرة، والتى اشتهرت بالهدوء، والجو النقى الصحى الخالي من التلوث، حيث المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للاستشفاء، فاشترى فاروق هذه الأرض بمبلغ 2000 جنيه مصرى، وعهد لوزير الأشغال آنذاك، مصطفى باشا فهمى، بإنشاء الاستراحة الملكية والتي تصل مساحتها بعدما أضيف إليها من حدائق إلى 11 ألف متر مربع.