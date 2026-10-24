يوسف محمود: تكريمي في منتدى مصر 2026 من أفضل لحظات حياتي

كشف يوسف محمود، أحد المكرمين في منتدى مصر 2026، تفاصيل حصوله على ميدالية برونزية في مسابقة دولية بمجال الروبوت، بعد اجتياز التصفيات على مستوى مصر والتأهل إلى النهائيات التي أُقيمت في سنغافورة.

وقال يوسف، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، إنه خاض مراحل التأهيل داخل مصر، بعد حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ليشارك في النهائيات الدولية، ويتمكن من تحقيق الميدالية البرونزية، معربًا عن سعادته بالتكريم الذي حظي به خلال المنتدى، واصفًا إياه بأنه من أفضل التكريمات التي حصل عليها في حياته.

وأضاف أن خبر مشاركته في منتدى مصر 2026 وتكريمه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء مفاجئًا بالنسبة له، موضحًا أنه لم يكن يتوقع الحضور أو الوقوف أمام الرئيس، قبل أن يتلقى اتصالًا يدعوه للاستعداد والمشاركة في الفعاليات.

وأوضح يوسف أنه يدرس بمدرسة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، و اهتمامه بالروبوتات والإلكترونيات والبرمجة بدأ مبكرًا، مشيرًا إلى أنه بدأ الاستعداد للمسابقة منذ شهر يونيو، واستمر في التدريب طوال الإجازة الصيفية حتى خاض التصفيات في أكتوبر، ونجح في التأهل إلى النهائيات الدولية.