الرئيس الأمريكي يدلي بصوته مبكرا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصوته مبكرا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، مؤكدا أنه صوت لصالح جميع المرشحين الجمهوريين في ولاية فلوريدا.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي وصل برفقة زوجته ميلانيا إلى مكتب المشرف على الانتخابات في مقاطعة بالم بيتش بمدينة ويست بالم بيتش للإدلاء بصوتيهما، قبل مشاركته في تجمع انتخابي بولاية جورجيا.

وتأتي مشاركة ترامب في التصويت المبكر قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي يتنافس فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.