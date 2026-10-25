البنك الأوروبي للاستثمار: مصر شريك رئيسي.. ومبادرات جديدة لدعم الطاقة النظيفة

تبدأ نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، جلسومينا فيلوتي، زيارة إلى القاهرة، اليوم الأحد، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البنك ومصر، ودعم الاستثمارات الخضراء ونمو القطاع الخاص والتمويل المستدام.

البنك الأوروبي للاستثمار

وذكر البنك الأوروبي للاستثمار، في بيان، أن الزيارة ستشهد الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل طويل الأجل للشركات المصرية، وتعزيز فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

ومن المقرر أن تعلن فيلوتي عن دعم جديد لاستثمار كبير في مجال الطاقة المتجددة يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بهدف توفير طاقة نظيفة وموثوقة للشركات المصرية، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

كما تشمل المبادرات المرتقبة دعم القطاع المالي المصري في إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وتوسيع نطاق التمويل الأخضر ومشروعات الاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير خدمات مالية أكثر شمولًا تستهدف النساء والشباب، وتعزيز تمويل المشروعات في المناطق الريفية.

ومن المقرر أن تلقي نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار كلمة خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، حيث تناقش أولويات مصر في قطاع المياه وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وتتضمن الزيارة أيضًا لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين وممثلي القطاع المالي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات يدعمها البنك، للوقوف على دور التمويل والدعم الاستشاري في تحسين الأداء البيئي للشركات المصرية، ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرتها التنافسية.

مصر شريك رئيسي للبنك الأوروبي

وقالت فيلوتي إن مصر شريك رئيسي للبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن مبادرات التعاون الجديدة تستهدف دعم الطاقة النظيفة وتعزيز استدامة الشركات والقطاع المالي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق الفرص وتحويل أهداف الشراكة المصرية الأوروبية إلى نتائج ملموسة للمواطنين والشركات.

وتأتي الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم التحول الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام.