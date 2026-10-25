قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات
بعبع صنداونز وملك الأهداف في إفريقيا.. مابولولو يكتب التاريخ بثلاثة دوريات
بخطوات بسيطة في البيت.. استخراج برنت التأمينات أونلاين 2026 بدون طوابير
رئيس الوزراء: إدارة المياه «مسئولية مشتركة» .. ونعمل على تطوير المنظومة المائية
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة
«ساندينه بالخشب».. إخلاء عقار من 5 طوابق في «المحلة» ومحافظ الغربية يأمر بإزالته.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الأوروبي للاستثمار: مصر شريك رئيسي.. ومبادرات جديدة لدعم الطاقة النظيفة

نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، جلسومينا فيلوتي
نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، جلسومينا فيلوتي
إلهام عبد العزيز

تبدأ نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، جلسومينا فيلوتي، زيارة إلى القاهرة، اليوم الأحد، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البنك ومصر، ودعم الاستثمارات الخضراء ونمو القطاع الخاص والتمويل المستدام.

البنك الأوروبي للاستثمار

وذكر البنك الأوروبي للاستثمار، في بيان، أن الزيارة ستشهد الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل طويل الأجل للشركات المصرية، وتعزيز فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

ومن المقرر أن تعلن فيلوتي عن دعم جديد لاستثمار كبير في مجال الطاقة المتجددة يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بهدف توفير طاقة نظيفة وموثوقة للشركات المصرية، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

كما تشمل المبادرات المرتقبة دعم القطاع المالي المصري في إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وتوسيع نطاق التمويل الأخضر ومشروعات الاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير خدمات مالية أكثر شمولًا تستهدف النساء والشباب، وتعزيز تمويل المشروعات في المناطق الريفية.

ومن المقرر أن تلقي نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار كلمة خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، حيث تناقش أولويات مصر في قطاع المياه وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وتتضمن الزيارة أيضًا لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين وممثلي القطاع المالي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب زيارات ميدانية لمشروعات يدعمها البنك، للوقوف على دور التمويل والدعم الاستشاري في تحسين الأداء البيئي للشركات المصرية، ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرتها التنافسية.

مصر شريك رئيسي للبنك الأوروبي

وقالت فيلوتي إن مصر شريك رئيسي للبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن مبادرات التعاون الجديدة تستهدف دعم الطاقة النظيفة وتعزيز استدامة الشركات والقطاع المالي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق الفرص وتحويل أهداف الشراكة المصرية الأوروبية إلى نتائج ملموسة للمواطنين والشركات.

وتأتي الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم التحول الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام.

البنك الأوروبي للاستثمار الاستثمارات الخضراء دعم القطاع الخاص مشروعات الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة أسبوع القاهرة للمياه مصر شريك رئيسي دعم الطاقة النظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

عداد مياة

خطوتك الأولى للوحدة الجديدة.. شروط ومستندات تركيب عداد مياه قانوني بدون غرامات

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد