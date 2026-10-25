وزير الدفاع البريطاني يدعو للاستعداد للحرب بحلول 2030

حذر وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، من ضرورة استعداد المملكة المتحدة لخوض حرب بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن خصوم بريطانيا قد يمتلكون خلال السنوات المقبلة القدرات العسكرية والاقتصادية اللازمة لشن هجوم عليها.

وقال ستريتينج، في مقال نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، إن أمام بريطانيا ما يزيد قليلًا على ألف يوم لاستكمال استعداداتها، بالتعاون مع حلفائها، لتكون قادرة على القتال وتحقيق النصر، مضيفًا أن الاستعداد لأسوأ السيناريوهات ضروري للحيلولة دون وقوعها.

وأكد أن التهديدات، بما فيها ما وصفه بالإرهاب المدعوم من دول أخرى، لم تعد افتراضية، بل أصبحت مخاطر تستدعي تعزيز الاستعداد الوطني على مستوى الدفاع والمجتمع، داعيًا الأسر والشركات إلى تقييم قدرتها على مواجهة الأزمات.

وتأتي تصريحاته بالتزامن مع إطلاق الحكومة البريطانية حملة " كن مستعدًا " التي تهدف إلى تعزيز قدرة المواطنين على التعامل مع حالات الطوارئ، بما في ذلك انقطاع الخدمات الأساسية نتيجة الأحوال الجوية القاسية أو الهجمات السيبرانية أو غيرها من الأزمات.

وتحث الحملة الأسر البريطانية على الاحتفاظ بما يصل إلى 9 لترات من مياه الشرب المعبأة، ومخزون من الطعام يكفي ثلاثة أيام، إلى جانب البطانيات والنقود وأدوات الإسعافات الأولية والمصابيح اليدوية والبطاريات وأجهزة الراديو التي تعمل دون الحاجة إلى الكهرباء.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام المواطنين إلى اتخاذ تدابير احترازية معقولة وتوفير احتياجات أساسية في المنازل، موضحًا أن الهدف ليس إثارة الذعر، وإنما ضمان امتلاك الأسر ما يكفيها لتجاوز الظروف الصعبة عند انقطاع الخدمات.

وفي سياق متصل، دعا المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني " إم آي 5 "، كين مكالوم، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى تكاتف المجتمع بأكمله لمواجهة التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الوطنية، محذرًا من أن الهجمات الإلكترونية قد تعطل الخدمات المصرفية، وأن الطائرات المسيّرة قد تؤثر على حركة الطيران، فيما يمكن للهجمات السيبرانية على المستشفيات أن تعرقل تقديم الرعاية الصحية.

وأشار مكالوم إلى أن الأجهزة البريطانية لا تفترض أن حالة التوتر الجيوسياسي الراهنة مؤقتة، مؤكدًا أن مرحلة الاستقرار النسبي التي أعقبت نهاية الحرب الباردة قد انتهت، وأن البلاد تستعد لمواجهة مخاطر يُتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.