قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
رئيس الوزراء: مصر تسعى لشراكة تنموية مع دول حوض النيل دون المساس بأمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني يدعو للاستعداد للحرب بحلول 2030

وزير الدفاع البريطاني يدعو للاستعداد للحرب بحلول 2030
وزير الدفاع البريطاني يدعو للاستعداد للحرب بحلول 2030
أ ش أ

حذر وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، من ضرورة استعداد المملكة المتحدة لخوض حرب بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن خصوم بريطانيا قد يمتلكون خلال السنوات المقبلة القدرات العسكرية والاقتصادية اللازمة لشن هجوم عليها.

وقال ستريتينج، في مقال نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، إن أمام بريطانيا ما يزيد قليلًا على ألف يوم لاستكمال استعداداتها، بالتعاون مع حلفائها، لتكون قادرة على القتال وتحقيق النصر، مضيفًا أن الاستعداد لأسوأ السيناريوهات ضروري للحيلولة دون وقوعها.

وأكد أن التهديدات، بما فيها ما وصفه بالإرهاب المدعوم من دول أخرى، لم تعد افتراضية، بل أصبحت مخاطر تستدعي تعزيز الاستعداد الوطني على مستوى الدفاع والمجتمع، داعيًا الأسر والشركات إلى تقييم قدرتها على مواجهة الأزمات.

وتأتي تصريحاته بالتزامن مع إطلاق الحكومة البريطانية حملة " كن مستعدًا " التي تهدف إلى تعزيز قدرة المواطنين على التعامل مع حالات الطوارئ، بما في ذلك انقطاع الخدمات الأساسية نتيجة الأحوال الجوية القاسية أو الهجمات السيبرانية أو غيرها من الأزمات.

وتحث الحملة الأسر البريطانية على الاحتفاظ بما يصل إلى 9 لترات من مياه الشرب المعبأة، ومخزون من الطعام يكفي ثلاثة أيام، إلى جانب البطانيات والنقود وأدوات الإسعافات الأولية والمصابيح اليدوية والبطاريات وأجهزة الراديو التي تعمل دون الحاجة إلى الكهرباء.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام المواطنين إلى اتخاذ تدابير احترازية معقولة وتوفير احتياجات أساسية في المنازل، موضحًا أن الهدف ليس إثارة الذعر، وإنما ضمان امتلاك الأسر ما يكفيها لتجاوز الظروف الصعبة عند انقطاع الخدمات.

وفي سياق متصل، دعا المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني " إم آي 5 "، كين مكالوم، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى تكاتف المجتمع بأكمله لمواجهة التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الوطنية، محذرًا من أن الهجمات الإلكترونية قد تعطل الخدمات المصرفية، وأن الطائرات المسيّرة قد تؤثر على حركة الطيران، فيما يمكن للهجمات السيبرانية على المستشفيات أن تعرقل تقديم الرعاية الصحية.

وأشار مكالوم إلى أن الأجهزة البريطانية لا تفترض أن حالة التوتر الجيوسياسي الراهنة مؤقتة، مؤكدًا أن مرحلة الاستقرار النسبي التي أعقبت نهاية الحرب الباردة قد انتهت، وأن البلاد تستعد لمواجهة مخاطر يُتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج استعداد المملكة المتحدة لخوض حرب بحلول عام 2030 القدرات العسكرية والاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

ترشيحاتنا

شوبير

نموذج باريس سنجرمان.. شوبير يكشف ما يحتاجه الأهلي لتحقيق البطولات

اللجنة البارالمبية

البارالمبية تحدد 9 نوفمبر لإقامة بطولة الجمهورية للسباحة بنادى 6 أكتوبر

الزمالك

لأول مرة منذ 2017.. الزمالك يتصدر التصنيف في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد