الدفاع الروسية: استهداف مراكز لوجستية في خاركوف وسفينة تعمل لصالح القوات الأوكرانية بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت ضربات جوية بطائرات مسيّرة على مراكز لوجستية ومنشآت بنية تحتية للمعدات العسكرية الأوكرانية في خاركوف وسفينة تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بالبحر الأسود

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - أن الضربات في خاركوف ألحقت أضرارا بمحطة "فاسيشيفو" اللوجستية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لتخزين المعدات العسكرية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ، ومركز "إيبيسنتر" اللوجستي أيضا، حيث تُخزَّن البضائع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية؛ ومركز توزيع يُعنى بتخزين وتوزيع البضائع العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن القوات التابعة لها، استهدفت سفينة شحن جافة في البحر الأسود كانت تنقل بضائعها إلى ميناء تشورنومورسك لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.