العاصفة "بويلو" تتسبب فى قطع الكهرباء وتعطل حركة النقل في عدة مناطق ببريطانيا

تسببت العاصفة "بويلو" في اضطرابات واسعة بخدمات الكهرباء والنقل في أنحاء من بريطانيا، اليوم الأحد ، بعدما ضربت شمال البلاد برياح تجاوزت سرعتها 80 ميلا في الساعة وأمطار غزيرة، وسط استمرار تحذيرات رسمية من الرياح والفيضانات.

وأفادت مصادر إعلامية بريطانية بأن أكثر من 57 ألف منزل في مناطق مانشستر الكبرى ولانكشاير وكمبريا تعرضت لانقطاع الكهرباء، فيما استمرت أعمال إعادة التيار إلى مناطق أخرى كانت قد تضررت من العاصفة السابقة "أوستن" يوم الجمعة.

وأبقى مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات من الرياح القوية سارية على مناطق واسعة من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأجزاء من أيرلندا الشمالية، محذرا من تطاير الحطام والأمواج القوية واحتمال حدوث مزيد من انقطاعات الكهرباء وتعطل حركة السفر.

كما حذر من هطول أمطار غزيرة في شمال اسكتلندا قد تصل كمياتها إلى ما بين 60 و80 مليمترا في بعض المناطق، بما يزيد مخاطر الفيضانات وتعطل المواصلات.

وشهدت حركة السكك الحديدية اضطرابات واسعة، حيث أظهرت بيانات "ناشيونال ريل" تأثر خدمات عدد كبير من المشغلين في إنجلترا واسكتلندا وويلز، من بينها "سكوت ريل" و"LNER" و"نورثرن" و"كروس كانتري"، فيما نصحت شركة "أفانتي ويست كوست" الركاب بتجنب السفر شمال بريستون اليوم بسبب خفض عدد القطارات وفرض قيود على السرعة.

وتأثرت حركة الطيران أيضا بالرياح القوية، حيث أُلغيت عشرات الرحلات المغادرة من مطارات بريطانية، بينما شهدت رحلات أخرى تأخيرات وتحويل مسارات، خصوصا في اسكتلندا والمناطق الشمالية. كما طالت الاضطرابات خدمات العبارات والطرق، مع سقوط أشجار وحطام في عدد من المواقع.

وأدت الأحوال الجوية إلى إلغاء عدد من الفعاليات وإغلاق مواقع سياحية، من بينها قلعة إدنبرة، كما ألغت لندن احتفالها السنوي بـ"ديوالي في الميدان"، فيما ألغيت فعالية "River of Light" في ليفربول لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتعد العاصفة "بويلو" ثاني عاصفة مسماة تضرب بريطانيا خلال أيام قليلة، بعد العاصفة "أوستن" التي تسببت الجمعة في انقطاعات واسعة للكهرباء وتعطل حركة النقل في جنوب البلاد.