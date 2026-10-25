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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إلغاء رحلات جوية وتعليق خدمات قطارات وعبارات في بريطانيا بسبب عاصفة "بويلو"

إلغاء رحلات جوية وتعليق خدمات قطارات وعبارات في بريطانيا بسبب عاصفة "بويلو"
إلغاء رحلات جوية وتعليق خدمات قطارات وعبارات في بريطانيا بسبب عاصفة "بويلو"
أ ش أ

 ألغت مطارات بريطانية رئيسية، اليوم /الأحد/، أكثر من 1500 رحلة جوية، كما تم تعطيل خدمات القطارات والعبارات بعد أن ضربت عاصفة "بويلو" المملكة المتحدة برياح بلغت سرعتها 80 ميلًا في الساعة؛ ما دفع هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إلى إصدار تحذيرات جوية من فئة "خطر يهدد الحياة" والتي تعد أعلى وأخطر مستويات الإنذار الطقسي.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أنه تم تأجيل رحلات جوية من وإلى المطارات الرئيسية في المملكة المتحدة، بما في ذلك مطارات لندن هيثرو ومانشستر وإدنبرة وجلاسكو، بمعدل ساعتين في المتوسط وسط ظروف جوية قاسية.

كما توقفت خدمات العبّارات بين أيرلندا ومقاطعة بيمبروكشاير في ويلز، في حين تم إلغاء أكثر من اثنتي عشرة رحلة قطار على الساحل الغربي لاسكتلندا.

وقد أصدرت الأرصاد الجوية البريطانية، الليلة الماضية، تحذيرات جوية باللون البرتقالي لأقصى شمال إنجلترا واسكتلندا وشمال شرق أيرلندا الشمالية.

وتوقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح تتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 ميلاً في الساعة على نطاق واسع، مع احتمال وصول سرعة الرياح إلى 80 ميلاً في الساعة في المناطق الساحلية المكشوفة.

وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية 29 تحذيرًا من إمكانية حدوث فيضانات في الوقت الذي جلبت فيه العاصفة "بويلو" أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية إلى البلاد.

وجاءت هذه الاضطرابات في حركة النقل مباشرةً بعد أن تسببت العاصفة "أوستن" في اضطرابات أمس الأول الجمعة؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في كورنوال غربي إنجلترا وأجبر المدارس على الإغلاق.

مطارات بريطانية رئيسية تعطيل خدمات القطارات عاصفة بويلو هيئة الأرصاد الجوية البريطانية

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