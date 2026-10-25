رئيس جامعة السويس يؤكد أهمية التعاون مع الأزهر في بناء وعي الشباب وترسيخ الفكر المستنير

أكد رئيس جامعة السويس أشرف حنيجل، أهميَّة التعاون مع الأزهر الشريف في بناء وعي الشباب وترسيخ الفكر المستنير، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر يقدِّم من خلال علمائه الأجلَّاء خطابًا دينيًّا واعيًا يخاطب الشباب بلغتهم، ويستجيب لتساؤلاتهم وتحدياتهم الفكرية.

جاء ذلك خلال استقبال حنيجل، اليوم / الأحد/ وفدًا من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قُبيل انطلاق فعاليَّات الأسبوع الدعوي الخامس والعشرين، الذي تنظِّمه اللجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع في جامعة السويس، تحت عنوان: (الشباب بين حراسة العقول وحماية الثغور)؛ بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وقال الدكتور حنيجل إنَّ حماية عقول الشباب من الأفكار المغلوطة والمعلومات الدينيَّة غير الموثوقة تتطلَّب تعزيز صلتهم بمصادر المعرفة الصحيحة، وفَتْح مساحات للحوار المباشر الذي يساعد على فهم أفكارهم والإجابة عن تساؤلاتهم بالحُجَّة والإقناع، إلى جانب ترسيخ الانتماء الوطني والحفاظ على مقوِّمات الهُويَّة المصريَّة.

من جانبه.. أكد الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة الدكتور حسن يحيى، أنَّ تنظيم الأسبوع الدعوي في جامعة السويس بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي يأتي تقديرًا لهذه المناسبة الوطنيَّة التي تستحضر صفحات مضيئة من تاريخ مصر، وتجسِّد شجاعة المصريين في الدفاع عن وطنهم ومواجهة التحديات.

وأشار الدكتور يحيى إلى أنَّ الأسابيع الدعويَّة التي ينظٌّمها المجمع داخل الجامعات تمثِّل امتدادًا لجهود الأزهر الشريف في التواصل المباشر مع الشباب، والإسهام في بناء الإنسان وترسيخ وعيه الديني والفكري والوطني، بما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسيَّة (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وأوضح الدَّعوة أنَّ تحصين عقول الشباب وصيانة وعيهم يتطلَّبان الاستماع إلى تساؤلاتهم ومناقشة القضايا التي تشغلهم، وتقديم خطاب دعوي معتدل يستند إلى الفهم الصحيح للدين، ويعزِّز القِيَم الإيجابيَّة، ويربط الأجيال الجديدة بالقدوات الحقيقيَّة.

وشدَّد على أهميَّة تنمية قدرة الشباب على التمييز بين المعرفة الموثوقة والمعلومات المغلوطة، وبين القدوات الحقيقيَّة والنماذج الزائفة التي تُروَّج لها بعض المنصَّات الرَّقْميَّة؛ بما يسهم في حماية الهُويَّة المصرية وترسيخ قيم الانتماء والمسئوليَّة، وتعزيز تماسك المجتمع واستقراره.

ومِنَ المقرَّر أن تتواصل فعاليَّات الأسبوع الدعوي الخامس والعشرين في جامعة السويس على مدار أربعة أيام، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وتتناول عددًا مِنَ القضايا المرتبطة بدور الشباب في حماية الأوطان وصناعة العمران، وسُبُل صيانة الهُويَّة الدينيَّة والوطنيَّة، واستلهام دروس معركة السويس في الرجولة والإيمان، فضلًا عن دور الترابط الاجتماعي في تحقيق النصر وتعزيز تماسُك المجتمع.