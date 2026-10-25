برلماني: توصيات منتدى مصر 2026 تمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب، أن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا جادًا نحو التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن أهمية هذه التوصيات تكمن في قدرتها على ترجمة الرؤى والأفكار إلى خطوات عملية يشعر المواطن بثمارها على أرض الواقع.

وأوضح العماري أن ما طرحه المنتدى من توجهات لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة، تقوم على الربط بين تعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال عضو مجلس النواب إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، تمثل رسالة مهمة بشأن أهمية الحوار وتبادل الأفكار في صياغة السياسات العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على مخرجات المنتدى من خلال آليات واضحة للتنفيذ، وجداول زمنية محددة، ومتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز.

وشدد العماري على أن نجاح توصيات المنتدى يقاس بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات، أو توفير فرص العمل، أو دعم الإنتاج المحلي، أو تخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على مصالح المواطنين.