خلال 6 أيام.. تفاصيل 16 حملة رقابية لضبط الأسواق في الإسماعيلية

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من ١٥ حتى ٢١ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بتنفيذ ١٦ حملة على السوق المحلي والمرور على ٨٩ منشأة غذائية بمراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة.

كما تم القيام ب ٧ مأموريات مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديرية التموين، إدارة البيئة، بالمرور على بعض المنشأت الغذائية.

وأسفرت الحملة عن، إعدام لـ ٣٥٧ كيلو جرام من المواد الغذائية التي تظهر عليها علامات فساد ومنتهية الصلاحية، كما تم غلق عدد ٢ منشأة غذائية وتحرير محضر توصية بالغلق لمنشأة لوجود خطر داهم بهم.

كما قام فرع الهيئة بعدة مأموريات للمرور على المطابخ المركزية الخاصة بالجامعات ودور الرعاية، والقيام بـ ٢٣ مأمورية للرقابة على الصادرات وتم فحص عدد ٤٠ رسالة صادر بكمية ١٠٢٢.٨٧٤ طن والقيام بعدد ١١ مأمورية للرقابة على المصانع وتم فحص عدد ٢ شكوى غذائية، كما تم قيام بمأمورية للرقابة على المنشأت التخزينية، ومأمورية للرقابة على المكملات الغذائية.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية مواصلة جولاتها التفتيشية على مدار الساعة لردع أي تجاوزات وتعقب الأغذية غير الصالحة من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك، مشددة على عدم التهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين.

للإبلاغ عن الشكاوى والاستفسارات:

واتساب الهيئة: 01555771100

الاتصال الهاتفي: 01555771100