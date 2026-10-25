شهيدان ومصابون جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

استُشهد فلسطينيان اثنان وأصيب عدد من المواطنين، بعضهم في حالة خطيرة، اليوم / الأحد /، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن مواطنين اثنين استشهدا، وأصيب 5 آخرين، جراء قصف الاحتلال منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين أُصيبوا، بعضهم بحالة خطرة، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أُصيب عدد من المواطنين في غارة نفذتها طائرة مسيّرة على شارع الرشيد الساحلي شمال قطاع غزة.

