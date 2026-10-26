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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الاضطراب النفسي أو العقلي.. متى تنتفي المسؤولية الجنائية عن المتهم؟

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حدد قانون العقوبات الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الجنائية عن المتهم بسبب فقدان الإدراك أو الاختيار نتيجة اضطراب نفسي أو عقلي.


كما وضع ضوابط للتعامل مع الحالات التي يؤدي فيها الاضطراب إلى إنقاص الإدراك دون فقدانه بالكامل. وفي المقابل، شدد القانون العقوبات المقررة لجريمة القتل العمد، لتصل إلى الإعدام في حالات محددة.

حالات انتفاء المسؤولية الجنائية

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.


ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

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