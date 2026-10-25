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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدير الفني لمانشستر يونايتد يرفض مزاعم خروج النادي عن السيطرة

مدير الفني لمانشستر يونايتد يرفض مزاعم خروج النادي عن السيطرة
مدير الفني لمانشستر يونايتد يرفض مزاعم خروج النادي عن السيطرة
أ ش أ

رفض المدير الفني لمانشستر يونايتد مايكل كاريك، بشدة الادعاءات التي تشير إلى أن النادي أصبح من الصعب إدارته، وذلك برد مقتضب من كلمتين خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورنموث، المقررة اليوم / الأحد /.
وزادت النتائج السلبية التي يمر بها مانشستر يونايتد من حدة الجدل بشأن ثقافة النادي والتحديات التي تواجه الجهاز الفني، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام كومو بنتيجة 4-1.
وسُئل كاريك عما إذا كان يعتقد أن النادي أصبح خارج نطاق السيطرة في أعقاب الانتقادات التي أعقبت مباراة كومو، ليرفض المدرب الإنجليزي هذا الطرح بشكل قاطع، قائلًا: «لا، لا».
وشدد كاريك على إدراكه الكامل لصعوبة الوضع الحالي الذي يمر به مانشستر يونايتد، وكذلك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في منصبه.
وتطرق مدرب مانشستر يونايتد إلى أهمية تاريخ النادي وإرثه، لكنه حذر من اعتبار الإنجازات السابقة ضمانًا لاستمرار تحقيق الانتصارات في المستقبل.
وأضاف كاريك أن مسؤولية الفريق الحالي تتمثل في مواصلة البناء على إرث مانشستر يونايتد، بدلًا من الاكتفاء بالاعتماد على أمجاده السابقة.

المدير الفني لمانشستر يونايتد مايكل كاريك مواجهة بورنموث الجهاز الفني

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