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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العاصفة "بويلو" تغرق متاجر اسكتلندا.. فيضانات ورياح تتجاوز 85 ميلا في الساعة

فيضانات اسكتلندا
فيضانات اسكتلندا
خاطر عبادة

غمرت مياه الفيضانات المتاجر والشوارع ليلة أمس مع وصول العاصفة "بويلو" إلى اسكتلندا، حيث كانت مدينة لارجز من بين الأكثر تضرراً.

وتواجه اسكتلندا خلال العاصفة، وهي الثانية هذا العام، رياحاً عاتية تتجاوز سرعتها 85 ميلاً في الساعة، واضطرابات واسعة في حركة المرور، وانقطاعات في التيار الكهربائي.

انقطاع الكهرباء عن 82 ألف عقار

ووفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 82 ألف عقار بعد أن ضربت العاصفة بويلو أجزاء من المملكة المتحدة خلال الليل.

ودخل تحذير من الرياح باللون الكهرماني حيز التنفيذ من الساعة التاسعة مساء السبت حتى التاسعة مساء الأحد، مع تحذير أصفر من الأمطار يؤثر على شمال شرق البلاد.


مشاهد صادمة من الساحل الغربي

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات ساحلية وسطحية في مدن تشمل لارجز ودومبارتون وروثيساي على الساحل الغربي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته سلسلة محلات الآيس كريم "جيرالدو" شارعاً في شمال أيرشاير غارقاً بالمياه.

وقال صاحب المحل في المقطع: "بعد 26 عاماً هنا، وصل الوضع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. نقف عند المدخل نحاول حماية أعمالنا من هذه الكارثة.. إنه أمر مفجع حقاً. لم نر مثل هذا الارتفاع من قبل. كمية البضائع التي تضررت.. الله أعلم كيف حال متجري من الداخل. لا أستطيع حتى الدخول الآن".

وفي شمال أيرشاير، أُغلق طريق "شور" في سكيلمورلي بعد أن غمرت مياه البحر الساحل بالقرب من المنازل، فيما تعرض المسبح الخارجي في غورووك لأضرار خلال العاصفة.

تحذيرات متواصلة حتى الثلاثاء

وقال باسكال لارديه، مدير قسم الفيضانات في وكالة حماية البيئة الاسكتلندية: "تتحرك العاصفة بويلو كما هو متوقع في جميع أنحاء البلاد. 
وحتى الآن، تركزت آثارها حول المناطق الساحلية مع الإبلاغ عن بعض الفيضانات في الجنوب الغربي".

ومن المتوقع أن يستمر الطقس العاصف في التأثير على اسكتلندا الأحد وحتى بداية الأسبوع، مع احتمال حدوث فيضانات ساحلية في الغرب والشمال، وفيضانات نهرية وسطحية في الشمال نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف: "من المتوقع أن تبدأ آثار الفيضانات الساحلية مساء الاثنين في الجنوب الغربي وحول معظم أنحاء اسكتلندا حتى الثلاثاء نتيجة عاصفة أخرى.. الأمواج العاتية وارتفاع منسوب المد سيزيدان من احتمالية غمر الطرق الساحلية المنخفضة وتعطيل حركة المرور".

وختمت الوكالة بدعوة السكان لتوخي الحذر، لا سيما قرب المناطق الساحلية، والابتعاد عن الممرات المغمورة والأمواج المتلاطمة، مع بقاء التحذير البرتقالي من مكتب الأرصاد سارياً حتى التاسعة مساء الأحد، واستمرار خطر الفيضانات مرتفعاً حتى الأسبوع المقبل.

اسكتلندا فيضانات اسكتلندا العاصفة بويلو

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