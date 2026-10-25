قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الكونفدرالية| عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام كيتارا
القبض على أدمن صفحة لبيع قطع غيار الطائرات الدرون بالدقهلية
بعد اعتذاره أكثر من مرة.. ناصر منسي يعود لتدريبات الزمالك الجماعية في هذا الموعد | خاص
بعد وصفه ليبيا بالدولة القذرة.. صدام حفتر يرد على تصريحات ترامب المسيئة
السعودية: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة
الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي
غلق استاد الدفاع الجوي بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة.. لهذا السبب
ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة
استبعاد زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للأهلي أمام كيتارا الأوغندي | خاص
بعد تواجده بالقائمة.. فرصة تاريخية تنتظر حمزة عبد الكريم في الكلاسيكو
إيران .. سماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية جنوب غرب تبريز
التعليم العالي: دعم ألف مشروع تخرج ابتكاري وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيجر تفرض حظرا ليليا على بيع البنزين وسط نقص الوقود وتعطل حركة النقل

نقص الوقود
نقص الوقود
أ ش أ

أعلنت حكومة النيجر فرض حظر ليلي على بيع البنزين في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محطات وقود محددة، لإتاحة الفرصة للموردين، ومن بينهم شركة النفط النيجرية "سونيديب"، لإعادة تزويد المحطات بالمخزونات.

وبموجب القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا الأسبوع، يُحظر بيع الوقود بين الساعة 9 مساءً و6 صباحًا.. وقالت السلطات "إن هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى تحسين سير العمليات وضمان عمليات التسليم وتوافر البنزين، في أعقاب نقص الوقود الذي شهدته البلاد بأكملها"، بحسب شبكة "أفريكا نيوز" الأفريقية.

ومع انتشار نقص الوقود، واجه سائقو المركبات طوابير انتظار تتزايد أطوالها أمام محطات الوقود، وقال سكان في العاصمة نيامي ومناطق أخرى "إن الأزمة تعطل الحياة اليومية، وتجعل الوصول إلى أماكن العمل وممارسة الأنشطة اليومية أمرًا صعبًا".

ودعت نقابة سائقي سيارات الأجرة في النيجر إلى تخفيف قيود الحظر الليلي الجديدة بالنسبة إلى العاملين الذين يواجهون صعوبات في توفير نفقات معيشتهم، وقال الأمين العام للنقابة جاندا ساندا "للحصول على الوقود، تحتاج إلى تصريح، ويجب أن تظل محطة الوقود مفتوحة على مدار الساعة"، موجها مناشدة إلى المحافظة والمحافظ بإعادة النظر في القرار.

وإلى جانب الحظر الليلي، حظرت السلطات أيضًا بيع الوقود في العبوات المتنقلة خارج محطات الوقود، في جميع المناطق التي تضم محطة وقود واحدة على الأقل.. ودعت المواطنين في النيجر إلى إبداء "التفهم والتحلي بروح المسؤولية المدنية"، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين إمدادات الوقود.


 

حكومة النيجر حظر ليلي بيع البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

برشلونة وريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-10-2026 .. والقنوات الناقلة

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الزمالك

مواعيد الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز

محسن صالح

محسن صالح: غضب جماهير الأهلي قد يدفع النادي للتخلص من زيزو وإمام

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يقرر صرف 50 جنيهًا إضافية لحكام مسابقات الشباب والناشئين بالمناطق البعيدة عن القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد