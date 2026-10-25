النيجر تفرض حظرا ليليا على بيع البنزين وسط نقص الوقود وتعطل حركة النقل

أعلنت حكومة النيجر فرض حظر ليلي على بيع البنزين في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محطات وقود محددة، لإتاحة الفرصة للموردين، ومن بينهم شركة النفط النيجرية "سونيديب"، لإعادة تزويد المحطات بالمخزونات.

وبموجب القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا الأسبوع، يُحظر بيع الوقود بين الساعة 9 مساءً و6 صباحًا.. وقالت السلطات "إن هذا الإجراء المؤقت يهدف إلى تحسين سير العمليات وضمان عمليات التسليم وتوافر البنزين، في أعقاب نقص الوقود الذي شهدته البلاد بأكملها"، بحسب شبكة "أفريكا نيوز" الأفريقية.

ومع انتشار نقص الوقود، واجه سائقو المركبات طوابير انتظار تتزايد أطوالها أمام محطات الوقود، وقال سكان في العاصمة نيامي ومناطق أخرى "إن الأزمة تعطل الحياة اليومية، وتجعل الوصول إلى أماكن العمل وممارسة الأنشطة اليومية أمرًا صعبًا".

ودعت نقابة سائقي سيارات الأجرة في النيجر إلى تخفيف قيود الحظر الليلي الجديدة بالنسبة إلى العاملين الذين يواجهون صعوبات في توفير نفقات معيشتهم، وقال الأمين العام للنقابة جاندا ساندا "للحصول على الوقود، تحتاج إلى تصريح، ويجب أن تظل محطة الوقود مفتوحة على مدار الساعة"، موجها مناشدة إلى المحافظة والمحافظ بإعادة النظر في القرار.

وإلى جانب الحظر الليلي، حظرت السلطات أيضًا بيع الوقود في العبوات المتنقلة خارج محطات الوقود، في جميع المناطق التي تضم محطة وقود واحدة على الأقل.. ودعت المواطنين في النيجر إلى إبداء "التفهم والتحلي بروح المسؤولية المدنية"، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين إمدادات الوقود.



