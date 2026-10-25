سلطان الديب يجمع هدي الإتربي بـ أحمد العوضى للمرة الثالثة فى الدراما

تستعد النجمة هدي الإتربي لواحد من أهم الأعمال المرتقبة فى دراما رمضان المقبل 2027، وذلك من خلال مسلسل سلطان الديب الذى يجمعها مع النجم أحمد العوضى، فى ثنائية مميزة ومرتقبة، تلعب فيها هدي الإتربي دور حبيبة العوضى.



ولا يعد سلطان الديب العمل الوحيد الذى يجمع كلاً من هدي الإتربي مع أحمد العوضى فى الدراما، إذ سبق واجتمعا فى عملين آخرين، هما اللى ما لوش كبير، ثم مسلسل ضرب نار، قبل أن يغيبا عن الإجتماع سوياً فى عمل آخر، حتي أتي مسلسل سلطان الديب.



وتعد هدي الإتربي من أبرز نجمات جيلها على مدار السنوات الأخيرة ممن رسخوا نجوميتهم عبر مجموعة من الأعمال والأدوار الناجحة، آخرها فى دراما رمضان الماضى حينما شاركت بشخصيتين مختلفتين تماماً، بداية بمسلسل مناعة حينما جسدت فيه شخصية "نؤة" والتى دار فى إطار عالم المخدرات فى زمن مختلف .

في حين المسلسل الثاني كان كلهم بيحبوا مودي، مع الفنان ياسر جلال، والتى لعبت فيه شخصية مغايرة تماماً، عن مناعة، وهو ما أتاح لها الكشف عن موهبتها الفنية من خلال أدوار مختلفة.