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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع تعقيم وتطهير محيط المسجد الأحمدي عقب انتهاء مولد السيد البدوي

مسجد السيد البدوى بطنطا
مسجد السيد البدوى بطنطا
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال التعقيم والتطهير بمحيط المسجد الأحمدي ومناطق الاحتفالات بمدينة طنطا، عقب الانتهاء من رفع المخلفات وأعمال النظافة، موجهًا باستكمال تطهير الشوارع والميادين التي استقبلت الزائرين والمريدين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لمديرية أمن الغربية، وحي أول وثان طنطا، ومركز ومدينة طنطا، وجميع المراكز والمدن والأحياء التي ساهمت في أعمال النظافة ورفع المخلفات، كما ثمّن جهود مديرية الصحة وهيئة الإسعاف والحماية المدنية والمرور، وكافة الجهات التنفيذية والخدمية المشاركة في تنظيم الاحتفالات وتقديم الخدمات للزائرين.

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية لاستكمال أعمال النظافة والتعقيم والتطهير، مشيدًا بالتعاون بين جميع الجهات وما بذلته من جهود لخدمة أهالي الغربية وضيوفها، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة طنطا عقب انتهاء الاحتفالات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تطهير ساحة مسجد السيد البدوى بطنطا

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